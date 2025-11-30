Choque frontal deja dos muertos y cuatro heridos en Tiltil: Un auto se volcó - Chilevisión

Un accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este domingo en Tiltil, región Metropolitana, dejó dos personas muertas y cuatro lesionadas.

Según consignó Emol, de acuerdo con información preliminar de Carabineros, el hecho fue reportado cerca de las 06:30 horas, cuando un llamado al teléfono del cuadrante alertó sobre un siniestro con volcamiento en la ruta G-20 interior, a la altura del kilómetro 5.

Antecedentes del accidente

Acorde los primeros antecedentes, uno de los vehículos involucrados era conducido por un hombre que se desplazaba de poniente a oriente hacia Santiago y que resultó lesionado. El segundo automóvil, en el que viajaban cinco personas en dirección a Polpaico, terminó con dos ocupantes muertos y tres heridos.

Por su parte, Carabineros señaló que, por razones que aún se investigan, el segundo vehículo habría perdido el control al desviarse de su trayectoria, chocando frontalmente contra la parte posterior del primer automóvil, que terminó volcado.

Las víctimas fatales no mantenían antecedentes policiales, mientras que el sitio del suceso permanece resguardado a la espera del trabajo de la SIAT para determinar las causas del accidente.