Caso jardín infantil de Tiltil: Familiares exigen saber qué fármaco le suministraron a los niños - Chilevisión

La Municipalidad de Tiltil y la Superintendencia de Educación llegaron este viernes al jardín infantil "Cantares de Tiltil", dependiente de la Fundación Integra en la comuna de Tiltil para fiscalizar sus instalaciones en medio de las denuncias interpuestas por apoderados que acusan que sus hijos habrían sido sedados por educadoras para hacerlos dormir. Esto, dado que se presume que los fármacos fueron suministrados a través de la leche. En esa misma línea, las familias de los infantes afectados exigen saber qué tipo de fármaco fue el que utilizaron.