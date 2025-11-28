“No movía ni un dedo”: Madre reveló estado de su hija tras denuncia por uso de fármacos en jardín infantil - Chilevisión

Apoderados de un jardín infantil en la comuna de Tiltil denunciaron que niños de entre 1 y 3 años habrían sido sedados por parte de las funcionarias.

Las madres fueron alertadas por las propias trabajadoras del jardín que los niños no despertaban de la siesta.

Ese fue el caso de Stephanie, una apoderada del recinto que contó detalles a CHV Noticias sobre un llamado que recibió de las funcionarias alertando que no podían despertar a su hija.

“Me vine corriendo, llego y mi hija estaba en una colchoneta durmiendo en el suelo. La trato de despertar y nada. Pasaron más de cinco minutos y Agatha no despertaba, ni siquiera movía un dedo, nada”, detalló.

Lo ocurrido le generó un momento de angustia a la mujer y reveló que “me empecé a desesperar hasta que despertó. Pero costó mucho que despertara, ella como que no podía abrir sus ojos”.

“El diagnóstico de ella fue somnolencia excesiva”, expuso.

Detectaron fárcamos en menores

Los menores fueron trasladados hasta un centro de salud y posteriormente se les realizaron diversos exámenes en el hospital Roberto del Río.

Estos arrojaron positivo a la presencia de una sustancia farmacológica no especificada. La fiscalía mantiene la investigación como secreta.

Se maneja la teoría de que los menores podrían haber recibido los fármacos de tipo antidepresivo, los que se los habrían dado a través de la leche.