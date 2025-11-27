 ¿Mezclaron leche con antidepresivos? Apoderados denuncian que adormecieron a niños en jardín infantil de Tiltil - Chilevisión
27/11/2025 16:13

¿Mezclaron leche con antidepresivos? Apoderados denuncian que adormecieron a niños en jardín infantil de Tiltil

Una grave denuncia realizó un grupo de apoderados de un jardín infantil en la comuna de Tiltil, quienes afirman que 10 niños de entre 1 y 3 años habrían sido sedados por parte de funcionarias. A los menores se les realizaron diversos exámenes en el hospital Roberto del Río, donde algunos de ellos salieron positivo a un fármaco que no fue especificado, ya que Fiscalía mantiene la investigación como secreta. Incluso, los menores habrían recibido los fármacos, que serían antidepresivos, mediante la leche para mantenerlos sedados durante toda la jornada.

