Vuelven las precipitaciones: Allison Göhler adelantó qué días lloverá en Santiago - Chilevisión

 Vuelven las precipitaciones: Allison Göhler adelantó qué días lloverá en Santiago
03/10/2025 12:32

Vuelven las precipitaciones: Allison Göhler adelantó qué días lloverá en Santiago

La meteoróloga Allison Göhler entregó un pronóstico completo de las lluvias que se vienen en los próximos días. Conoce cuándo caerían precipitaciones en la región Metropolitana.

Publicado por Gabriela Valdés

La meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, entregó este viernes un pronóstico de las lluvias que se vienen para este fin de semana en la región Metropolitana.

Según lo informado por la experta, este sábado y domingo se esperan precipitaciones "débiles" y una baja considerable de temperatura.

Pronostican precipitaciones para este fin de semana en Santiago

"Mañana el frente empieza a subir desde la región del Maule hasta la región Metropolitana", indicó Göhler.

Con respecto a la intensidad de las precipitaciones, la meteoróloga señaló que "esperamos la posibilidad de tener algunas lloviznas durante la tarde noche (sábado), y además los chubascos ya empezarían durante la madrugada del día domingo".

"Son precipitaciones débiles, de todas maneras lo más preocupante es que va a bajar bastante la temperatura", indicando que para los próximos días se esperan entre 16° y 17° grados.

En cuanto a los milímetros que podrían caer, la meteoróloga indicó que "el día de sábado es muy poquito, el día domingo es cuando podríamos tener este chubasco de entre 0 y 5 milímetros, eso es lo máximo que podría caer".

Caso Bernarda Vera: Embajador confirma que Chile pidió gestiones esta semana para identificar a la mujer

