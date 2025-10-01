Calor extremo y después lluvia: Los dos días en que vuelven las precipitaciones a Santiago - Chilevisión

La meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, entregó este miércoles un pronóstico actualizado respecto al clima cambiante que se espera para la región Metropolitana esta semana.

Según lo informado por la experta, este miércoles y jueves se esperan días de altas temperaturas que superarían los 30° en Santiago.

Sin embargo, hacia el fin de semana los termómetros comenzarían a bajar con la probabilidad de que vuelvan las precipitaciones.

Estas lluvias "vendrían bien", ya que, según los registros, en septiembre hubo un déficit en la cantidad de agua que cayó sobre Santiago.

Pronostican precipitaciones de hasta dos días en Santiago

De acuerdo con lo pronosticado por Allison Göhler, las precipitaciones podrían regresar a la capital durante la tarde del día sábado 4 de octubre y podrían extenderse hasta la madrugda del día domingo.

En la misma línea, la experta aclaró que ese es un posible escenario. En caso de que cambie el clima, no habría lluvia, pero sí un fin de semana "nublado y con cielos cubiertos durante el domingo".

Temperaturas para esta semana

Según informó la meteoróloga de Chilevisión, durante lo que queda de esta semana se espera un clima cambiante, con altas temperaturas hasta el día jueves y con un fin de semana más frío.