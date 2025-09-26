 ¿A qué hora empieza a llover HOY en Santiago? Actualizan pronóstico del tiempo - Chilevisión
26/09/2025 08:57

¿A qué hora comienza a llover HOY en Santiago? Actualizan pronóstico del tiempo para este viernes

La lluvia volverá a la capital durante este viernes. Conoce a qué hora caerán las primeras gotas el día de hoy con el pronóstico de Allison Göhler.

La meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, entregó actualizó el pronóstico del tiempo para este viernes y ratificó la jornada lluviosa que se espera para la región Metropolitana para hoy.

De acuerdo a lo que informó la experta, se espera "una lluvia corta, pero intensa" y aseguró que no sería la última de este año

¿A qué hora comenzará a llover hoy? 

Según actualizó Allison Göhler, la lluvia volverá a la capital entre las 15:00 y las 18:00 horas de este viernes, por lo que durante la noche ya no debería haber presencia de chubascos.  

Asimismo, agregó que se espera que caigan de 3 a 8 milímetros de agua sobre la región Metropolitana. 

Temperaturas para este fin de semana

Este viernes las precipitaciones estarán acompañada de un día de baja temperatura, donde la máxima será de 16°.

Sin embargo, el resto del fin de semana el clima primaveral se tomará las jornadas hasta ceder el día lunes, que volverán a bajar: 

  • Sábado: mínima 4° y máxima 23°
  • Domingo: mínima 6° y máxima 24°
  • Lunes: mínima 7° y máxima 18°
