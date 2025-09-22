“Una semana de transición”: Allison Göhler adelantó qué día se esperan precipitaciones en la RM - Chilevisión

Allison Göhler entregó su pronóstico del tiempo para la penúltima semana de septiembre, marcada por el inicio de la primavera en el hemisferio sur del planeta.

Según adelantó la meteoróloga de Chilevisión, si bien esta semana se espera un clima cálido, con sol y temperaturas primaverales, un día de la semana podría tener presencia de lluvias.

En esa línea, señaló que se tratará de “una semana de cambios, una semana de transición”, a una nueva estación.

Acorde a lo que señaló, las temperaturas partirán este lunes con 24°, elevándose progresivamente el martes y miércoles, con 25° y 28° respectivamente.

Sin embargo, estas irían en descenso a partir del jueves, con 23°, y el viernes, con posibilidad de precipitaciones.

De esta forma, la experta señaló que para el último día hábil de la semana “existe la posibilidad de chubascos, y el sábado de nuevo solcito y el domingo también”.