 “Una semana de transición”: Allison Göhler adelantó qué día se esperan precipitaciones en la RM - Chilevisión
Minuto a minuto
AHORA | Reportan corte de luz en el centro de Santiago “Dónde estás, hijo mío”: Intensa búsqueda de joven futbolista desaparecido en Río Bueno Lo que se sabe del falso allanamiento en Puente Alto: Balacera en casa dejó 2 muertos Desbaratan bandas que robaban celulares en la Pampilla: Hasta una diputada fue una de sus víctimas Caótica mañana por cierre de 4 estaciones de Línea 1 de Metro: Ya están todas operativas
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
22/09/2025 09:42

“Una semana de transición”: Allison Göhler adelantó qué día se esperan precipitaciones en la RM

La meteoróloga de Chilevisión entregó su pronóstico del tiempo para la primera semana de primavera en la capital.

Publicado por CHV Noticias

Allison Göhler entregó su pronóstico del tiempo para la penúltima semana de septiembre, marcada por el inicio de la primavera en el hemisferio sur del planeta.

Según adelantó la meteoróloga de Chilevisión, si bien esta semana se espera un clima cálido, con sol y temperaturas primaverales, un día de la semana podría tener presencia de lluvias.

En esa línea, señaló que se tratará de “una semana de cambios, una semana de transición”, a una nueva estación.

Acorde a lo que señaló, las temperaturas partirán este lunes con 24°, elevándose progresivamente el martes y miércoles, con 25° y 28° respectivamente.

Sin embargo, estas irían en descenso a partir del jueves, con 23°, y el viernes, con posibilidad de precipitaciones.

De esta forma, la experta señaló que para el último día hábil de la semana “existe la posibilidad de chubascos, y el sábado de nuevo solcito y el domingo también”.

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Cuándo es el próximo feriado? Todos los fin de semana largo que quedan para este 2025

Lo último

Lo más visto

“Encerrada en su casa”: Cathy Barriga reaccionó a las “burlas” de Carla Jara y Karen Paola

Durante la entrevista exclusiva en Primer Plano, la exalcaldesa de Maipú respondió a los comentarios de sus excompañeras de Mekano mientras enfrentaba el arresto domiciliario.

22/09/2025

Conmoción en Puente Alto: Banda disfrazada de Carabineros irrumpió en casa y mató a un joven

También se reportó un segundo fallecido tras un intercambio de disparos que se produjo al interior del domicilio. Otras dos mujeres sufrieron graves lesiones por impactos de bala.

22/09/2025

No se guardó nada: Camila Andrade reveló las razones del quiebre con Francisco Kaminski

La ex Miss Chile ha respondido casi en su totalidad los comentarios que sus seguidores le dejan en redes sociales. En ese contexto, arremetió contra Francisco Kaminski.

21/09/2025

“Pensamos que sería para siempre”: Roon Antonio dedicó emotivo mensaje tras muerte de expareja

En un extenso mensaje, Roon relata cómo inició su relación con Nicolás y reveló que antes de su muerte tuvo la posibilidad de conversar en extenso con él.

21/09/2025
Publicidad