 ¿Lluvia primaveral en Santiago? Anuncian único día de posibles chubascos para esta semana - Chilevisión
Minuto a minuto
Trágico registro: Cámara grabó fatal atropello a niña de 11 años en Pucón por conductor ebrio “No van a salir vivos de acá”: La advertencia que lanzó víctima de tubazo con su familia en Cerrillos Conmoción en el Biobío: Actualizan estado de salud de lactante golpeado por su papá en Cañete VIDEO | Con sofisticada tecnología: Así operaba banda que hacía trampa en exámenes de conducir Así funciona la innovadora pastilla chilena para perder peso y conservar masa muscular
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
23/09/2025 11:04

¿Lluvia primaveral en Santiago? Anuncian único día de posibles chubascos para esta semana

La meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, reveló la jornada en que podrían caer precipitaciones esta semana. Un sistema frontal que traerá lluvias débiles a moderadas en la región Metropolitana.

Publicado por CHV Noticias

La primavera entró oficialmente en Chile este lunes 22 de septiembre, momento en que el equinoccio marcó el fin del invierno y el comienzo de días más largos, temperaturas gradualmente más agradables y cambios de estación en el ambiente.

Para Santiago, la semana comenzó con temperaturas máximas sobre los 20 °C y cielos con bastante claridad, aunque se ha visto nubosidad intermitente.

¿Qué día volverá a llover en Santiago?

La meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, detalló que este viernes llegaría un sistema frontal que traerá lluvias débiles a moderadas en la región Metropolitana.

Según indicó la experta, se espera nubosidad durante la mañana que podría dejar paso a precipitaciones leves por la tarde.

"Será solo el viernes y va a ser un ratito en la tarde. Los montos han ido bajando, estamos entre 3 a 5 milímetros", indicó.

Además, la panelista de Contigo en la Mañana adelantó que para este fin de semana (sábado y domingo) se esperan mañanas frescas y tardes cálidas con temperaturas que superarían los 25°.

Temperatura para esta semana en la RM

  • Martes: Mínima 5° y máxima 25°
  • Miércoles: Mínima 8° y máxima 28°
  • Jueves: Mínima 8° y máxima 23°
  • Viernes: Mínima 9° y máxima 16°

Publicidad

Destacamos

Noticias

Mujeres pueden obtener bono de hasta $44.157 en septiembre: Conoce los requisitos y cuándo pagan

Lo último

Lo más visto

Daniela Aránguiz se queda sin su abogado estrella: Claudio Rojas destapó por qué renunció

Claudio Rojas explicó las razones que lo llevaron a dejar la defensa de la exMekano. "Es una decisión que tomé hace un par de días atrás", afirmó.

23/09/2025

Trágico registro: Cámara grabó fatal atropello a niña de 11 años en Pucón por conductor ebrio

El sujeto fue detenido y arrojó 1,9 gramos de alcohol por litro de sangre. Este lunes fue dejado en prisión preventiva.

23/09/2025

“Estaba detrás mío...”: Cecilia Gutiérrez reveló inéditos detalles del tenso cruce con Carla Jara

En conversación con el panel de Plan Perfecto, la periodista de espectáculos recordó con lujo de detalle el tenso encuentro que tuvo con la comunicadora durante un evento en Movistar Arena.

23/09/2025

Conductor de aplicación se hizo viral al revelar cuánto ganó en 5 días de Fiestas Patrias

Nicolás Saéz es un tiktoker y conductor de aplicación que frecuentemente sube videos de sus experiencias como chofer, Durante estas Fiestas Patrias se viralizó al recopilar los viajes y el dinero ganado durante las celebraciones.

22/09/2025
Publicidad