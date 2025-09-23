¿Lluvia primaveral en Santiago? Anuncian único día de posibles chubascos para esta semana - Chilevisión

La primavera entró oficialmente en Chile este lunes 22 de septiembre, momento en que el equinoccio marcó el fin del invierno y el comienzo de días más largos, temperaturas gradualmente más agradables y cambios de estación en el ambiente.

Para Santiago, la semana comenzó con temperaturas máximas sobre los 20 °C y cielos con bastante claridad, aunque se ha visto nubosidad intermitente.

¿Qué día volverá a llover en Santiago?

La meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, detalló que este viernes llegaría un sistema frontal que traerá lluvias débiles a moderadas en la región Metropolitana.

Según indicó la experta, se espera nubosidad durante la mañana que podría dejar paso a precipitaciones leves por la tarde.

"Será solo el viernes y va a ser un ratito en la tarde. Los montos han ido bajando, estamos entre 3 a 5 milímetros", indicó.

Además, la panelista de Contigo en la Mañana adelantó que para este fin de semana (sábado y domingo) se esperan mañanas frescas y tardes cálidas con temperaturas que superarían los 25°.

Temperatura para esta semana en la RM