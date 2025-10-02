 Advierten que 8 comunas de Santiago sufrirán corte de luz este viernes 3 de octubre - Chilevisión
02/10/2025 18:26

Advierten que 8 comunas de Santiago sufrirán corte de luz este viernes 3 de octubre

Las comunas afectadas serán Quilicura, La Reina, Peñalolén, San Joaquín, Cerrillos, Maipú, Estación Central y Lo Prado.

Publicado por CHV Noticias

Enel, la empresa encargada del suministro eléctrico en la zona central, informó que habrá corte de luz en Santiago este viernes 3 de octubre.

Las interrupciones fueron programadas por la compañía con el objetivo de realizar mantenimientos y mejorar la calidad del servicio.

En la jornada del 2 de octubre, las comunas afectadas serán Quilicura, La Reina, Peñalolén, San Joaquín, Cerrillos, Maipú, Estación Central y Lo Prado.

Advierten que habrá corte de luz en 8 comunas de Santiago el viernes 3 de octubre

  • Quilicura. Viernes 3 de octubre desde las 11:30 hasta las 17:30 horas. 

  • La Reina. Viernes 3 de octubre desde las 10:00 hasta las 17:00 horas. 

  • La Reina. Viernes 3 de octubre desde las 09:00 hasta las 15:00 horas. 

  • Peñalolén. Viernes 3 de octubre desde las 10:30 hasta las 17:30 horas. 

  • San Joaquín. Viernes 3 de octubre desde las 10:00 hasta las 17:00 horas. 

  • Cerrillos. Viernes 3 de octubre desde las 09:30 hasta las 17:30 horas. 

  • Maipú. Viernes 3 de octubre desde las 10:00 hasta las 18:00 horas. 

  • Estación Central. Viernes 3 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas. 

  • Lo Prado. Viernes 3 de octubre desde las 10:00 hasta las 14:00 horas. 

  • Maipú. Viernes 3 de octubre desde las 14:00 hasta las 18:00 horas. 

