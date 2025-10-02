Advierten que 8 comunas de Santiago sufrirán corte de luz este viernes 3 de octubre - Chilevisión

Las comunas afectadas serán Quilicura, La Reina, Peñalolén, San Joaquín, Cerrillos, Maipú, Estación Central y Lo Prado.
Enel, la empresa encargada del suministro eléctrico en la zona central, informó que habrá corte de luz en Santiago este viernes 3 de octubre.
Las interrupciones fueron programadas por la compañía con el objetivo de realizar mantenimientos y mejorar la calidad del servicio.
En la jornada del 2 de octubre, las comunas afectadas serán Quilicura, La Reina, Peñalolén, San Joaquín, Cerrillos, Maipú, Estación Central y Lo Prado.
Advierten que habrá corte de luz en 8 comunas de Santiago el viernes 3 de octubre
- Quilicura. Viernes 3 de octubre desde las 11:30 hasta las 17:30 horas.
- La Reina. Viernes 3 de octubre desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
- La Reina. Viernes 3 de octubre desde las 09:00 hasta las 15:00 horas.
- Peñalolén. Viernes 3 de octubre desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.
- San Joaquín. Viernes 3 de octubre desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
- Cerrillos. Viernes 3 de octubre desde las 09:30 hasta las 17:30 horas.
- Maipú. Viernes 3 de octubre desde las 10:00 hasta las 18:00 horas.
- Estación Central. Viernes 3 de octubre desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
- Lo Prado. Viernes 3 de octubre desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.
- Maipú. Viernes 3 de octubre desde las 14:00 hasta las 18:00 horas.