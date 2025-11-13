A prepararse: Así estará el tiempo en Santiago el día de las Elecciones 2025 - Chilevisión

La Dirección Meteorológica prevé la llegada de altas temperaturas el mismo día que la ciudadanía concurra a las urnas.

Este domingo 16 de noviembre se llevarán a cabo las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025, donde la ciudadanía concurrirá a las urnas.

En los comicios, el país votará por elegir al futuro/a presidente/a de la República, la mitad del Senado y la totalidad de la Cámara de Diputados.

Lo que ocurra en la jornada dominical ya genera expectación en una gran cantidad de materias, incluido cuál será el pronóstico del tiempo en Santiago.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Cómo estará el tiempo el día de las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025

De acuerdo al reporte de la Dirección Meteorológica de Chile, se espera que el domingo 16 de noviembre los cielos estén despejados en la capital.

El organismo prevé que la mínima estará cerca de los 10°C, mientras que la máxima se ubicará alrededor de los 29°C.

Dónde y cómo ver la cobertura especial de Chilevisión por elecciones

El domingo 16 de noviembre Chilevisión tendrá una cobertura especial por las elecciones, que podrás seguir por la señal abierta.

De igual manera, podrás seguir la transmisión a través de la señal online de chilevisión.cl y por la App MiCHV.