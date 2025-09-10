 Cómo funcionan los tiempos de exposición que tendrán los candidatos en el Debate Presidencial 2025 - Chilevisión
Minuto a minuto
Asesinan a hombre al interior de su auto en Peñalolén: Balacera ocurrió a metros de una feria Cómo funcionan los tiempos de exposición que tendrán los candidatos en el Debate Presidencial 2025 Boca abajo y con el cuerpo morado: Familiar revela nuevos antecedentes de chilena hallada muerta en Nueva York Quién es Katia Hoffmann, la finalista del Miss Valdivia 2025 acusada de pelear con cuchillos en una disco Por vínculo con Caso Audios: Corte Suprema removió a la ministra Verónica Sabaj
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
10/09/2025 14:11

Cómo funcionan los tiempos de exposición que tendrán los candidatos en el Debate Presidencial 2025

Este miércoles 10 de septiembre desde las 21:30 horas, se vivirá el primer Debate Presidencial con los ocho aspirantes a La Moneda de cara a las elecciones de noviembre

Publicado por CHV Noticias

Restan solo horas para que comience el Debate Presidencial 2025 en Chilevisión, programado para las 21:30 horas de este miércoles 10 de septiembre. 

Los ocho aspirantes a La Moneda se congregarán por primera vez en televisión abierta. Instancia en la que podrán dar a conocer al país sus propuestas e interpelarse directamente entre ellos durante el segmento "cara a cara". 

El orden, los tiempos y la posición de los candidatos durante el debate fueron sorteados y establecidos previamente por Chilevisión junto con los representantes de cada candidato. 

 

Cómo funcionarán los tiempos de los candidatos en el Debate Presidencial 2025 

Los periodistas Macarena Pizarro, Andrea Arístegui y Daniel Matamala serán los encargados de hacer preguntas, plantear temas y los candidatos podrán intervenir, sin un orden fijo.

"Los candidatos tendrán un monitor en el que podrán ver segundo a segundo su tiempo de exposición. Tendrán distintas franjas de tiempo en los distintos segmentos del debate", señaló Pablo Vásquez, Director de Prensa de Chilevisión Noticias.

Dónde ver el Debate Presidencial 2025

Podrás seguir el debate presidencial por las pantallas de Chilevisión, con una completísima cobertura.

Además, podrás verlo por la señal online de Chilevisión, por el sitio web de CHV Noticias, el canal de YouTube y la app MiCHV.

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿A qué hora es el Debate Presidencial 2025 en Chilevisión?

Lo último

Lo más visto

¿A qué hora es el Debate Presidencial 2025 en Chilevisión?

Esta noche los ocho aspirantes a La Moneda tendrán su primer cara a cara en el Debate en Chilevisión, que estará conducido por Macarena Pizarro, Andrea Arístegui y Daniel Matamala.

10/09/2025

Cara a Cara: Así funcionará el segmento del Debate Presidencial 2025 en Chilevisión

La jornada de este miércoles se llevará a cabo el primer Debate Presidencial de televisión abierta por las pantallas de Chilevisión. En la instancia, los candidatos tendrán un momento de diálogo directo. A continuación, detallamos en qué consistirá.

10/09/2025

Debate Presidencial 2025 en Chilevisión: Lo que debes saber

Será el primer cara a cara entre los ocho candidatos a la Presidencia de la República y lo podrás ver por Chilevisión y sus plataformas digitales.

10/09/2025

Debate Presidencial 2025 en Chilevisión: Estos son todos los candidatos que estarán en el evento

Por primera vez, los ocho aspirantes a la Presidencia de la República participarán en la misma instancia. Revisa el listado completo acá.

10/09/2025
Publicidad