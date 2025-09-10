Cómo funcionan los tiempos de exposición que tendrán los candidatos en el Debate Presidencial 2025 - Chilevisión

Este miércoles 10 de septiembre desde las 21:30 horas, se vivirá el primer Debate Presidencial con los ocho aspirantes a La Moneda de cara a las elecciones de noviembre
Restan solo horas para que comience el Debate Presidencial 2025 en Chilevisión, programado para las 21:30 horas de este miércoles 10 de septiembre.
Los ocho aspirantes a La Moneda se congregarán por primera vez en televisión abierta. Instancia en la que podrán dar a conocer al país sus propuestas e interpelarse directamente entre ellos durante el segmento "cara a cara".
El orden, los tiempos y la posición de los candidatos durante el debate fueron sorteados y establecidos previamente por Chilevisión junto con los representantes de cada candidato.
Los periodistas Macarena Pizarro, Andrea Arístegui y Daniel Matamala serán los encargados de hacer preguntas, plantear temas y los candidatos podrán intervenir, sin un orden fijo.
"Los candidatos tendrán un monitor en el que podrán ver segundo a segundo su tiempo de exposición. Tendrán distintas franjas de tiempo en los distintos segmentos del debate", señaló Pablo Vásquez, Director de Prensa de Chilevisión Noticias.
Podrás seguir el debate presidencial por las pantallas de Chilevisión, con una completísima cobertura.
Además, podrás verlo por la señal online de Chilevisión, por el sitio web de CHV Noticias, el canal de YouTube y la app MiCHV.