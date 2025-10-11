“¿Cuánto gana, en qué trabaja?”: Tiktoker es viral preguntando por ingresos de los chilenos - Chilevisión

Los videos del creador de contenido se han vuelto virales, provocando una fuerte reacción del público ante las diferencias salariales en Chile.

Un Tiktoker llamado Felipe Núñez se ha vuelto viral en redes sociales preguntando a gente en la calle cuánto gana y en qué trabaja.

En uno de sus videos, causó impresión la respuesta de un joven que señaló ser kinesiólogo y ganar alrededor de $600 mil pesos chilenos.

"Que se preparen porque está supersaturado el ambiente... Elijan bien la carrera que van a estudiar", señaló el joven cuando el tiktoker le pidió un consejo para la gente que desea estudiar algo relacionado con el área de la salud.

Posteriormente, Núñez entrevistó a un estudiante de ingeniería comercial, quien aseguró ganar $120.000 gracias a la realización de ayudantías y otros trabajos.

Inmediatamente el video se llenó de comentarios refiriéndose a los ingresos del kinesiólogo.

"Imaginen estudiar 4/5 años y ganar 600 lucas, es triste", "consejo si están en primero de kine: Cambien de carrera", "omg ¿un kinesiólogo eso gana?", "soy kine, y me va mejor como barbero", fueron algunos de los comentarios que recibió el video.

