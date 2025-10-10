“Aquí se puede hacer ruido...”: Influencer venezolano desató debate con festejo al regresar a su país - Chilevisión

Charli Rodríguez, es un creador de contenido digital con más de 200 mil seguidores en Instagram y que comparte videos relacionadas a experiencias de ciudadanos venezolanos en Chile.

Charli Rodríguez, un influencer venezolano, se viralizó luego de compartir un video en el que cuenta que regresó a Venezuela y compara la cultura chilena con la de su país.

Con un micrófono y música caribeña a alto volumen, el creador de contenido afirma que en su país sí puede hacer ruido en espacios públicos, lo marcaría como una supuesta diferencia con Chile.

"Cuando sales de Chile, donde no puedes ser tú, y llegas a la felicidad", se titula la publicación que ya acumula casi 200 mil reproducciones en Instagram.

Venezolano se alegra de poder hacer ruido en su país

En el viral, Charli Rodríguez planteó la idea de que en Venezuela se permite más la música en volumen alto y los gritos en la vía pública que en nuestro país.

"Mami, no estamos en Chile, estamos en Venezuela. Aquí sí se puede hacer ruido", comenzó diciendo el influencer, mientras que en la descripción del post indicó: "Estamos en casa y de eso no hay duda".

"Vecinos y vecinas, vengo llegando de Chile y vengo a hacer ruido. En Chile no se puede, pero aquí sí", continuó.

Reacción en los comentarios

El viral generó diversas reacciones y opiniones en los más de dos mil comentarios escritos. Por un lado, hay quienes lo tomaron con humor, y otros que lo cuestionaron.

"Es muy simple, al chileno no le gusta que le alteren su tranquilidad", "él está en su país, y allá la gente es alegre, no es aburrida como en Chile", son solo algunos de los comentarios que encendieron un debate en redes.