 “Aquí se puede hacer ruido...”: Influencer venezolano desató debate con festejo al regresar a su país - Chilevisión
Minuto a minuto
AHORA | Niño de 10 años lleva dos días desaparecido tras salir de su casa en Estación Central "Cierra un capítulo": Familia Piñera Morel reacciona a informe de la DGAC por muerte del expresidente Operación Orión: Teletón aclara vínculo con hombre formalizado por almacenamiento de pornografía infantil Indagatoria por pedofilia impacta a Calama: Detienen a mujer que compartiría imágenes de su hija de 9 años Popular “monja” de TikTok rechaza acusaciones de estafa: “Jamás he lucrado con el hábito”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
10/10/2025 10:06

“Aquí se puede hacer ruido...”: Influencer venezolano desató debate con festejo al regresar a su país

Charli Rodríguez, es un creador de contenido digital con más de 200 mil seguidores en Instagram y que comparte videos relacionadas a experiencias de ciudadanos venezolanos en Chile.

Publicado por CHV Noticias

Charli Rodríguez, un influencer venezolano, se viralizó luego de compartir un video en el que cuenta que regresó a Venezuela y compara la cultura chilena con la de su país. 

Con un micrófono y música caribeña a alto volumen, el creador de contenido afirma que en su país sí puede hacer ruido en espacios públicos, lo marcaría como una supuesta diferencia con Chile

"Cuando sales de Chile, donde no puedes ser tú, y llegas a la felicidad", se titula la publicación que ya acumula casi 200 mil reproducciones en Instagram

Venezolano se alegra de poder hacer ruido en su país 

En el viral, Charli Rodríguez planteó la idea de que en Venezuela se permite más la música en volumen alto y los gritos en la vía pública que en nuestro país. 

"Mami, no estamos en Chile, estamos en Venezuela. Aquí sí se puede hacer ruido", comenzó diciendo el influencer, mientras que en la descripción del post indicó: "Estamos en casa y de eso no hay duda". 

"Vecinos y vecinas, vengo llegando de Chile y vengo a hacer ruido. En Chile no se puede, pero aquí sí", continuó.

Reacción en los comentarios 

El viral generó diversas reacciones y opiniones en los más de dos mil comentarios escritos. Por un lado, hay quienes lo tomaron con humor, y otros que lo cuestionaron. 

"Es muy simple, al chileno no le gusta que le alteren su tranquilidad", "él está en su país, y allá la gente es alegre, no es aburrida como en Chile", son solo algunos de los comentarios que encendieron un debate en redes. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Adultos mayores reciben aumento de la PGU el día de su cumpleaños: Consulta si eres beneficiario

Lo último

Lo más visto

Indagatoria por pedofilia impacta a Calama: Detienen a mujer que compartiría imágenes de su hija de 9 años

La detenida de 25 años cayó junto a su pareja en la denominada Operación Orión, el mayor operativo contra la pedofilia en Chile que terminó con más de 100 detenidos.

10/10/2025

“Lo perdoné...”: Carla Jara responde si retomará su relación con Francisco Kaminski

La comunicadora hablará con Diana Bolocco en Podemos Hablar sobre una posible reconciliación con su exesposo, Francisco Kaminski.

10/10/2025

Destapan furiosa reacción de Ivette Vergara tras despido de Nicolás Solabarrieta de su nuevo trabajo

El exfutbolista fue desvinculado del programa en que se desempeñaba como panelista, desatando la molestia de su madre, quien llegó a llamar a un alto ejecutivo televisivo.

10/10/2025

Operación Orión: Capturan a más de 100 pedófilos en el operativo más grande de Chile

Hombres y mujeres acusados de producir, almacenar o distribuir pornografía infantil a través de distintos dispositivos y plataformas sociales.

09/10/2025