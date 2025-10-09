Emiten avisos por vientos en cinco regiones de Chile: Podrían superar los 100 km/h - Chilevisión

Las regiones afectadas serán Atacama, Isla de Pascua (Valparaíso), Los Ríos, Los Lagos y Magallanes.

Cinco regiones siguen muy de cerca lo que podrían provocar distintos fenómenos meteorológicos pronosticados para los próximos días en el país.

Esto, luego de que la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitiera cuatro avisos por vientos de normales a moderados en las zonas norte, sur e insular de Chile.

Aunque las causas son variadas y la intensidad también cambia en cada región, la similitud que comparten todos los avisos es que se prolongarán hasta el fin de semana.

A continuación, revisa los avisos en detalle.

Emiten avisos por vientos en cinco regiones de Chile: Podrían superar los 100 km/h

Atacama

Sábado 11: En cordillera, entre 60 y 80 km/h.

En cordillera, entre 60 y 80 km/h. Domingo 12: En cordillera, entre 60 y 80 km/h.

Isla de Pascua, región de Valparaíso

Jueves 9 : En cordillera, entre 25 y 40 km/h, con rachas 50 km/h.

: En cordillera, entre 25 y 40 km/h, con rachas 50 km/h. Viernes 10: En cordillera, entre 25 y 40 km/h, con rachas 50 km/h.

Los Ríos

Viernes 10: En litoral, entre 40 y 60 km/h, con rachas 70 km/h.

En litoral, entre 40 y 60 km/h, con rachas 70 km/h. Sábado 11: En litoral, entre 40 y 60 km/h, con rachas 70 km/h.

Los Lagos

Viernes 10: En litoral, entre 40 y 60 km/h, con rachas 70 km/h.

En litoral, entre 40 y 60 km/h, con rachas 70 km/h. Sábado 11: En litoral, entre 40 y 60 km/h, con rachas 70 km/h.

Magallanes