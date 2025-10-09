Emiten avisos por vientos en cinco regiones de Chile: Podrían superar los 100 km/h - Chilevisión

Las regiones afectadas serán Atacama, Isla de Pascua (Valparaíso), Los Ríos, Los Lagos y Magallanes.
Cinco regiones siguen muy de cerca lo que podrían provocar distintos fenómenos meteorológicos pronosticados para los próximos días en el país.
Esto, luego de que la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitiera cuatro avisos por vientos de normales a moderados en las zonas norte, sur e insular de Chile.
Aunque las causas son variadas y la intensidad también cambia en cada región, la similitud que comparten todos los avisos es que se prolongarán hasta el fin de semana.
A continuación, revisa los avisos en detalle.
Emiten avisos por vientos en cinco regiones de Chile: Podrían superar los 100 km/h
Atacama
- Sábado 11: En cordillera, entre 60 y 80 km/h.
- Domingo 12: En cordillera, entre 60 y 80 km/h.
Isla de Pascua, región de Valparaíso
- Jueves 9: En cordillera, entre 25 y 40 km/h, con rachas 50 km/h.
- Viernes 10: En cordillera, entre 25 y 40 km/h, con rachas 50 km/h.
Los Ríos
- Viernes 10: En litoral, entre 40 y 60 km/h, con rachas 70 km/h.
- Sábado 11: En litoral, entre 40 y 60 km/h, con rachas 70 km/h.
Los Lagos
- Viernes 10: En litoral, entre 40 y 60 km/h, con rachas 70 km/h.
- Sábado 11: En litoral, entre 40 y 60 km/h, con rachas 70 km/h.
Magallanes
- Jueves 9: En cordillera Austral Sur, entre 50 y 90 km/h. En Insular Central, entre 70 y 90 km/h. En Pampa Patagónica Sur, entre 60 y 100 km/h.
- Viernes 10: En cordillera Austral Sur, entre 30 y 90 km/h. En Insular Central, entre 70 y 100 km/h. En Pampa Patagónica Sur, entre 40 y 90 km/h.