 VIDEO | Uno terminó sangrando: Revelan nuevas imágenes de la pelea de influencers en “Gala Épica” - Chilevisión
Minuto a minuto
Sismo sacudió la zona norte del país: Revisa su magnitud y epicentro AHORA | Declaran alerta roja en Melipeuco por incendio forestal en Parque Nacional Conguillío Lago Vichuquén tóxico: Autoridades decretan cierre total de playas y anuncian multas Autopistas anuncian aumento en valor de los peajes de cara al 2026: Revisa cuánto subirán "Estamos vivos, es lo más importante": Influencer fue asaltado por masivo grupo de adolescentes
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
08/12/2025 14:51

VIDEO | Uno terminó sangrando: Revelan nuevas imágenes de la pelea de influencers en “Gala Épica”

Lo que había empezado con algunos manotazos, terminó con uno de los tiktokers con un corte en su cabeza.

Publicado por CHV Noticias

Ayer domingo 7 de diciembre se realizó la "Gala Épica", evento creado tras el éxito del podcast Influencers Callejeros de Iván Martínez

La premiación impulsada por el empresario del rubro funerario pretendía ser una fiesta, pero un fuerte encontrón entre dos personajes de redes sociales empañó el espectáculo.

Nuevos videos de la pelea de influencers durante la "Gala Épica"

La pelea entre René Puente y Papi Micky en la gala de Influencers Callejeros no pasó desapercibida y las imágenes se viralizaron de inmediato en redes sociales. 

En ellas, se ve al ex integrante del Grupo C4 tomar una botella para agredir al "Tío Rene", siendo apartados rápidamente. 

Pero eso no quedó ahí, puesto que al finalizar el evento se encontraron nuevamente en el hall del Teatro Mori y la pelea fue más fuerte, resultando con Miguel Devia (nombre real de Papi Micky) ensangrentado por un corte en su cabeza. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Último antes de la segunda vuelta: A qué hora es el debate Anatel 2025 entre Jara y Kast

Lo último

Lo más visto

FOTO | ¡Se tatuó su nombre! Coté López impactó en redes con particular regalo de su pololo

A través de su cuenta de Instagram, la modelo y empresaria viralizó una fotografía presumiendo que se trataba del "mejor regalo".

08/12/2025

“Lo único que no quiero...”: Paulina Nin rompe el silencio tras inesperado despido

La ex panelista de Hay que decirlo reveló que su abrupta salida del programa no fue tan simple como inicialmente comentó, asegurando que la forma en que ocurrió le causó molestia.

08/12/2025

Alcalde Tomás Vodanovic debió ser hospitalizado: “Con fiebre alta y mucho dolor”

El edil de Maipú se encuentra hospitalizado tras una infección en las amígdalas, por lo que actualizó su estado de salud a través de sus redes sociales.

08/12/2025

VIDEO | Hasta con botella en mano: Viralizan pelea de influencers en gala de Iván Martínez

Los hechos se registraron mientras se desarrollaba la "Gala Épica" del podcast Influencers Callejeros

08/12/2025