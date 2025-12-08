VIDEO | Uno terminó sangrando: Revelan nuevas imágenes de la pelea de influencers en “Gala Épica” - Chilevisión

Lo que había empezado con algunos manotazos, terminó con uno de los tiktokers con un corte en su cabeza.

Ayer domingo 7 de diciembre se realizó la "Gala Épica", evento creado tras el éxito del podcast Influencers Callejeros de Iván Martínez.

La premiación impulsada por el empresario del rubro funerario pretendía ser una fiesta, pero un fuerte encontrón entre dos personajes de redes sociales empañó el espectáculo.

Nuevos videos de la pelea de influencers durante la "Gala Épica"

La pelea entre René Puente y Papi Micky en la gala de Influencers Callejeros no pasó desapercibida y las imágenes se viralizaron de inmediato en redes sociales.

En ellas, se ve al ex integrante del Grupo C4 tomar una botella para agredir al "Tío Rene", siendo apartados rápidamente.

Pero eso no quedó ahí, puesto que al finalizar el evento se encontraron nuevamente en el hall del Teatro Mori y la pelea fue más fuerte, resultando con Miguel Devia (nombre real de Papi Micky) ensangrentado por un corte en su cabeza.