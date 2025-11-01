 VIDEO | Niño causa furor en redes sociales tras disfrazarse de Ruperto en Halloween - Chilevisión
01/11/2025 16:22

VIDEO | Niño causa furor en redes sociales tras disfrazarse de Ruperto en Halloween

El registro ya supera el millón de reproducciones y acumula casi 200 mil “me gusta”. Mira el video a continuación.

Publicado por CHV Noticias

Durante la celebración de Halloween, las redes sociales se llenaron de disfraces, pero uno en particular se robó todas las miradas: Un niño que se disfrazó de Ruperto, el icónico personaje interpretado por Christian Henríquez.

En el video viral, el pequeño aparece caracterizado como el humorista, acompañado de un audio original del personaje y la descripción “Rupertito”.

El registro ya supera el millón de reproducciones y acumula casi 200 mil “me gusta”, convirtiéndose en uno de los favoritos de la temporada.

"Se metió en el personaje, hasta camina igual", "quedó fabuloso", "es el mejor disfraz que he visto este año", fueron algunos de los comentarios que recibió el tierno video.

Mira el registro a continuación:

