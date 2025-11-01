VIDEO | Niño causa furor en redes sociales tras disfrazarse de Ruperto en Halloween - Chilevisión

Durante la celebración de Halloween, las redes sociales se llenaron de disfraces, pero uno en particular se robó todas las miradas: Un niño que se disfrazó de Ruperto, el icónico personaje interpretado por Christian Henríquez.

En el video viral, el pequeño aparece caracterizado como el humorista, acompañado de un audio original del personaje y la descripción “Rupertito”.

El registro ya supera el millón de reproducciones y acumula casi 200 mil “me gusta”, convirtiéndose en uno de los favoritos de la temporada.