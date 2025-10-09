 “Quería funar y salió funado”: Tiktoker reclamó por multa, grabó a carabinera y lo lapidaron en redes - Chilevisión
Familia de Julia Chuñil pide cambio de Fiscalía a casi un año de desaparición: Abogada explicó motivos "El más peligroso": El prontuario de delincuente acribillado en la puerta de su casa en La Pintana Tenso inicio de desalojo en toma Dignidad: 194 familias deberán dejar el lugar en La Florida Caso Nabila Rifo: Polémica por liberación de Mauricio Ortega abrió debate sobre beneficios carcelarios Lo torturaron y le robaron sus claves: Joven fue secuestrado en Bellavista por banda que engañaba a clientes del sector
09/10/2025 11:54

“Quería funar y salió funado”: Tiktoker reclamó por multa, grabó a carabinera y lo lapidaron en redes

El conductor de nacionalidad venezolana reclamó en la plataforma de TikTok que la funcionaria le cursó una infracción minutos después de, supuestamente, no aplicar el mismo criterio con otro conductor.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

Más de 200 mil reproducciones acumula en TikTok un video grabado por usuario de la plataforma que intentó funar a una carabinera en medio de una fiscalización vehicular.

Según relató el ciudadadano de nacionalidad venezolana, todo comenzó cuando la funcionaria de la institución policial le cursó una multa.

Aunque no especificó la infracción, reclamó en redes sociales que "yo creo que aplicó la ley es por ser venezolano".

"¡La ley es para todos! ¡No puede existir una Ley para unos y excepciones para otros! Que le llegue (este video) a los ente competentes", acusó en la plataforma.

Sin embargo, la queja no quedó ahí, pues sacó en cara a la policía que, minutos antes, había omitido una multa a un conductor que no portaba su permiso de circulación vigente.

“Usted acaba de dejar ir un auto que no tenía permiso de circulación vigente y la ley dice que se retira a corrales”, acusó. En respuesta, la uniformada decidió explicar el origen de su decisión.

“¿Sabe por qué lo hice? La niña tiene cáncer, tiene leucemia. Hay criterio, caballero”, respondió la carabinera.

Ante esto, él contestó: "No importa, no hay excepciones. La voy a grabar y la voy a hacer viral".

"Excelente criterio, la aplaudo", "el que quería funar salió funado", "excelente el criterio utilizado de parte de la funcionaria", "lo hizo porque aplicó criterio, porque es mujer y porque es una funcionaria pública capaz de empatizar con el resto", dicen algunos comentarios en redes sociales.

Mira el registro a continuación:

@alexr0707vzla La ley es para todos! No puede existir una Ley para unos y excepciones para otros! Yo creo q aplico la ley es por ser venezolano! Q le llegue a los ente competentes para que este 🤮 de personas no representen una institución #carabinerosdechile #videoviral #viral #fyp #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ♬ sonido original - alexr0707vzla

