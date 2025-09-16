 “Tengo cáncer”: El duro presente de la protagonista del viral “Las Calilas y las Mojo Jojo” - Chilevisión
Minuto a minuto
Alega inocencia: Quién es la azafata chilena detenida en Nueva Zelanda por transportar cocaína oculta VIDEO | Hasta le pidió foto: Artista emocionó al pdte. Boric con especial regalo en la Pampilla "Es tarde para llorar": Carlos Pinto protagoniza crudo spot publicitario para prevenir accidentes por consumo de alcohol También recibió descarga eléctrica: Actualizan estado de madre de los hermanos fallecidos en Lican Ray “Un nicho para enviar droga”: Fiscalía revela antecedentes por azafata chilena que transportaba droga en frascos de mostaza
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
16/09/2025 16:33

“Tengo cáncer”: El duro presente de la protagonista del viral “Las Calilas y las Mojo Jojo”

A más de 10 años del video que la lanzó a la fama, María Elena Garay reapareció en redes sociales y habló de su complejo estado de salud.

Publicado por CHV Noticias

María Elena Garay, la mujer detrás del famoso viral de "Las Calilas y Mojojojo", reveló que fue diagnosticada de cáncer.

En entrevista con el medio Región17, la protagonista del popular video habló de su presente y el cariño que recibe a diario en las calles.

"Me quisieron hacer daño y me tiraron a la fama. Es algo bacán, me siento querida por todos, donde voy me piden fotos. Es súper rico todo lo que pasó", señaló Garay.

Respecto a su estado de salud, la apodada Chauchita señaló: "Tengo cáncer a un riñón y estoy esperando a que me hagan una diálisis".

La mujer detrás del popular viral "Las Calilas y Las Mojo Jojo"

Antes que existieran plataformas como TikTok o Instagram, María Elena se hizo viral en internet tras ser entrevistada en 2014, donde relató los incidentes que vivía con vecinos de un sector de San Felipe.

En el video, la mujer explicaba que tras diferentes conflictos, se enfrascó en una discusión que terminó en un enfrentamiento con armas blancas: “Y ahí aparecieron todas, todas, todas, las Calila, la Mojojojo, la Maiga, todas esas aparecieron allá con sables”.

El relato y, especialmente, los curiosos apodos de sus vecinas, llamaron la atención de los usuarios que hasta hoy la recuerdan con cariño.

Pese a su popularidad, Chauchita se ha mantenido en un perfil bajo y de vez en cuando reaparece en redes sociales cuando algunas personas que se la encuentran en San Felipe.

En la última encuesta Cadem 5G, el famoso registro de "Las Calilas y las Mojo Jojo" ocupó el segundo lugar de los 15 virales más recordados por los chilenos.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Adultos mayores reciben bono de hasta $98 mil por años cotizados: Revisa si lo obtienes

Lo último

Lo más visto

“Tengo cáncer”: El duro presente de la protagonista del viral “Las Calilas y las Mojo Jojo”

A más de 10 años del video que la lanzó a la fama, María Elena Garay reapareció en redes sociales y habló de su complejo estado de salud.

16/09/2025

En Fiestas Patrias: Emiten aviso por tormentas eléctricas en 2 regiones y precipitaciones para otras 2

La Dirección Meteorológica de Chile publicó esta semana dos avisos que podrían afectar en los festejos del 18 de septiembre en algunas localidades del país.

16/09/2025

"Cayó inconsciente": Testimonio da a conocer los últimos minutos con vida de joven que falleció en mall de La Florida

Un testigo reveló cuáles fueron los hechos previos que terminaron con la muerte de un hombre en el Mall Plaza Vespucio en La Florida.

16/09/2025

Hermanos de 13 y 15 años mueren tras recibir descarga eléctrica instalando un mástil

Los jóvenes ayudaban a su madre, pero en la maniobra utilizaron un poste metálico que, al chocar con los cables del tendido eléctrico, provocó una descarga que les provocó la muerte.

16/09/2025