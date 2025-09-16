“Tengo cáncer”: El duro presente de la protagonista del viral “Las Calilas y las Mojo Jojo” - Chilevisión

A más de 10 años del video que la lanzó a la fama, María Elena Garay reapareció en redes sociales y habló de su complejo estado de salud.

María Elena Garay, la mujer detrás del famoso viral de "Las Calilas y Mojojojo", reveló que fue diagnosticada de cáncer.

En entrevista con el medio Región17, la protagonista del popular video habló de su presente y el cariño que recibe a diario en las calles.

"Me quisieron hacer daño y me tiraron a la fama. Es algo bacán, me siento querida por todos, donde voy me piden fotos. Es súper rico todo lo que pasó", señaló Garay.

Respecto a su estado de salud, la apodada Chauchita señaló: "Tengo cáncer a un riñón y estoy esperando a que me hagan una diálisis".

La mujer detrás del popular viral "Las Calilas y Las Mojo Jojo"

Antes que existieran plataformas como TikTok o Instagram, María Elena se hizo viral en internet tras ser entrevistada en 2014, donde relató los incidentes que vivía con vecinos de un sector de San Felipe.

En el video, la mujer explicaba que tras diferentes conflictos, se enfrascó en una discusión que terminó en un enfrentamiento con armas blancas: “Y ahí aparecieron todas, todas, todas, las Calila, la Mojojojo, la Maiga, todas esas aparecieron allá con sables”.

El relato y, especialmente, los curiosos apodos de sus vecinas, llamaron la atención de los usuarios que hasta hoy la recuerdan con cariño.

Pese a su popularidad, Chauchita se ha mantenido en un perfil bajo y de vez en cuando reaparece en redes sociales cuando algunas personas que se la encuentran en San Felipe.

En la última encuesta Cadem 5G, el famoso registro de "Las Calilas y las Mojo Jojo" ocupó el segundo lugar de los 15 virales más recordados por los chilenos.