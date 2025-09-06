 Estos son los 15 virales más recordados por los chilenos según Cadem - Chilevisión
Minuto a minuto
Fiscalía solicita sobreseer al presidente Boric por contratación de abogado con dinero fiscal Minsal decretó alerta alimentaria por tóxina en popular marca de harina de maíz Sismo de magnitud 4.5 despertó a los habitantes de Antofagasta: Revisa su epicentro Productora presentó querella contra Arturo Vidal por fallido documental: Habrían pagado 96 mil dólares Red de bots: Las eventuales penas que podrían arriesgar quienes están detrás del “hate” político
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
06/09/2025 12:00

Estos son los 15 virales más recordados por los chilenos según Cadem

La lista recopiló 15 virales, algunos con más de dos décadas de antigüedad, demostrando cómo estos momentos siguen dejando huella en la memoria y cultura chilena.

Publicado por Gabriela Valdés
El más reciente estudio 5C de Cadem reveló cuáles son los videos virales que más recuerdan y aprecian los chilenos, y los resultados dejaron más de una sorpresa.
 
Titulado “El mejor viral chileno de la historia”, el sondeo ubicó en el primer lugar, con un 14% de las preferencias, a un icónico momento televisivo donde una mujer declara: “No soy na’ material de los weo...”.
 
Este clip comparte la cima con otro clásico del humor: “Las Calilas y las Mojo Jojo”, también con un 14%.
En el segundo puesto, con un 10% de las preferencias, aparece la nostálgica pieza “El Zafrada”, grabada en Iloca tras el terremoto de 8.8° Richter en 2010, junto a otro video muy popular en Chile: “Un manjars”.
 
El estudio completó un ranking de 15 virales, algunos de los cuales han permanecido vigentes por casi 20 años, consolidando su lugar en la memoria colectiva del país.

Revisa el listado completo a continuación:

  • No soy na’ material de los weo... (14%)
  • Las Calilas y las Mojo Jojo (14%)
  • El Zafrada (10%)
  • Un manjars (10%)
  • Adiós tía Paty, adiós tía Lela (9%)
  • Instinto de madre leona (7%)
  • El Tarro (5%)
  • Sácala de ahí, que se está quemando (5%)
  • La vieja roba choclo (5%)
  • Mira pa’ delante (4%)
  • Tuvo weno el cumpleaño (3%)
  • Engañao para Chillán (3%)
  • El chuña (2%)
  • Papá bájame (2%)
  • Niño Poeta (2%)
  • Nancy sé digna (1%)
  • Otro (5%)

Publicidad

Destacamos

Noticias

Quiénes actúan en las sombras de las redes: Así operan los grupos detrás del "hate" político

Lo último

Lo más visto

“Bailando en ropa interior...”: Denunciante de Maripán expuso chats y respondió a Natalia Casas

"No voy a admitir que se digan mentiras sobre mí (...) La información que entrega es falsa", aseguró Saray Mercado, quien hizo una extensa publicación donde desmiente todas las acusaciones de Natalia Casas Cordero.

06/09/2025

Pablo Chill-e impactó con radical cambio de look: “Yo ya pasé un ciclo”

El artista se despidió de sus icónicos dreadlocks y apostó por un look de cabello corto, decisión que forma parte de una etapa de transformación en su vida personal.

06/09/2025

“Que la vergüenza...”: Pedro Campos envió mensaje tras sobreseimiento definitivo de Cristián Campos

El intérprete fue hasta sus historias en la red social Instagram para publicar un escueto mensaje, luego del rechazo de la Corte Suprema al recurso presentado por el abogado de Raffaella di Girolamo.

05/09/2025

“Mi hijo no es un don nadie”: Tachuela Chico respondió a la arremetida de su hermano contra Pastelito

Agustín Maluenda padre e hijo visitaron los estudios de Podemos Hablar para referirse, entre otras cosas, al altercado que se produjo hace uos días entre “Tachuela Grande” a “Microbio Caluga”.

05/09/2025