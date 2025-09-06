Estos son los 15 virales más recordados por los chilenos según Cadem - Chilevisión

La lista recopiló 15 virales, algunos con más de dos décadas de antigüedad, demostrando cómo estos momentos siguen dejando huella en la memoria y cultura chilena.
El más reciente estudio 5C de Cadem reveló cuáles son los videos virales que más recuerdan y aprecian los chilenos, y los resultados dejaron más de una sorpresa.
Titulado “El mejor viral chileno de la historia”, el sondeo ubicó en el primer lugar, con un 14% de las preferencias, a un icónico momento televisivo donde una mujer declara: “No soy na’ material de los weo...”.
En el segundo puesto,
con un 10% de las preferencias, aparece la nostálgica pieza “El Zafrada”,
grabada en Iloca tras el terremoto de 8.8° Richter en 2010, junto a otro video muy popular en Chile: “Un manjars”.
El estudio completó un ranking de 15 virales, algunos de los cuales han permanecido vigentes por casi 20 años, consolidando su lugar en la memoria colectiva del país.
Revisa el listado completo a continuación:
- No soy na’ material de los weo... (14%)
- Las Calilas y las Mojo Jojo (14%)
- El Zafrada (10%)
- Un manjars (10%)
- Adiós tía Paty, adiós tía Lela (9%)
- Instinto de madre leona (7%)
- El Tarro (5%)
- Sácala de ahí, que se está quemando (5%)
- La vieja roba choclo (5%)
- Mira pa’ delante (4%)
- Tuvo weno el cumpleaño (3%)
- Engañao para Chillán (3%)
- El chuña (2%)
- Papá bájame (2%)
- Niño Poeta (2%)
- Nancy sé digna (1%)
- Otro (5%)