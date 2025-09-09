“Por culpa de Chile...”: “Gringo” influencer reveló las costumbres que adoptó del país - Chilevisión

Gringoglobetrotter es un creador de contenidos estadounidense que visitó nuestro país y publicó diversos videos hablando sobre nuestras costumbres. Uno de los más recientes supera las 118 mil visitas.

Un influencer estadounidense se hizo viral en redes sociales al compartir un video en el que confesó las costumbres que adoptó de Chile y que, al no poder dejarlas, las llevará con él a su país de origen.

Se trata de Dylan, mejor conocido como "gringoglobetrotter" en Instgram, quien estuvo de paso por nuestro país y aprovechó su estadía para publicar diversos registros hablando de sus costumbres y tradiciones.

Sin ir más lejos, fue hace unos días cuando publicó una de sus últimas creaciones, la cual acumula 118 mil reproducciones y que tituló "cosas que he hecho desde que regresé de Chile". "Por culpa de Chile...", comenzó diciendo en el clip.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

En primer lugar mencionó la forma en que ahora pide la cuenta en los restaurantes pues relató que, desde que conoció nuestro país, la solicita imitando el gesto de escribir en el aire con una mano.

Luego mencionó que adoptó la costumbre de saludar con un beso en la mejilla y un abrazo, una característica un tanto más cálida de lo que habitualmente hacen para saludar en Estados Unidos

Para concluir, Dylan también reconoció que, desde que conoció nuestro país, dejó algunos productos desechables y optó por la reutilización. Como ejemplo mencionó las bolsas plásticas y los platos de un solo uso, dos objetos que dejó por completo.

Mira el video a continuación: