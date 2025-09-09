 “Por culpa de Chile...”: “Gringo” influencer reveló las costumbres que adoptó del país - Chilevisión
Minuto a minuto
Jere Klein reapareció en redes tras allanamiento a su casa: Compartió foto en pleno estadio VIDEO | “Quedamos atónitos”: Asombro por avistamiento de inusual pudú albino en los bosques de Chiloé “Planeaba irse a una comuna más segura”: La decisión que no logró cumplir hombre asesinado en Lampa Quién es Jere Klein: El cantante urbano imputado tras allanamiento en su casa por drogas Captan descontrolado incendio en Recoleta: Hay riesgo de propagación a viviendas vecinas
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
09/09/2025 18:36

“Por culpa de Chile...”: “Gringo” influencer reveló las costumbres que adoptó del país y se hizo viral

Gringoglobetrotter es un creador de contenidos estadounidense que visitó nuestro país y publicó diversos videos hablando sobre nuestras costumbres. Uno de los más recientes supera las 118 mil visitas.

Publicado por CHV Noticias

Un influencer estadounidense se hizo viral en redes sociales al compartir un video en el que confesó las costumbres que adoptó de Chile y que, al no poder dejarlas, las llevará con él a su país de origen.

Se trata de Dylan, mejor conocido como "gringoglobetrotter" en Instgram, quien estuvo de paso por nuestro país y aprovechó su estadía para publicar diversos registros hablando de sus costumbres y tradiciones.

Sin ir más lejos, fue hace unos días cuando publicó una de sus últimas creaciones, la cual acumula 118 mil reproducciones y que tituló "cosas que he hecho desde que regresé de Chile". "Por culpa de Chile...", comenzó diciendo en el clip.

En primer lugar mencionó la forma en que ahora pide la cuenta en los restaurantes pues relató que, desde que conoció nuestro país, la solicita imitando el gesto de escribir en el aire con una mano.

Luego mencionó que adoptó la costumbre de saludar con un beso en la mejilla y un abrazo, una característica un tanto más cálida de lo que habitualmente hacen para saludar en Estados Unidos

Para concluir, Dylan también reconoció que, desde que conoció nuestro país, dejó algunos productos desechables y optó por la reutilización. Como ejemplo mencionó las bolsas plásticas y los platos de un solo uso, dos objetos que dejó por completo.

Mira el video a continuación:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Quiénes actúan en las sombras de las redes: Así operan los grupos detrás del "hate" político

Lo último

Lo más visto

VIDEO | “Miss machete”: Reina de belleza protagonizó violenta pelea a cuchillo en disco de Valdivia

Katia Hoffmann, segundo lugar en el concurso Miss Valdivia, acuchilló a otra joven a la salida de un local nocturno. A través de redes sociales, se han viralizado registros del enfrentamiento.

09/09/2025

“Me dijo que debíamos…”: Hija reveló relato clave del ritual mapuche donde murió su padre

En agosto, una ceremonia de sanación realizada a orillas del río Pilmaiquén terminó con una adolescente de 15 años y un hombre adulto fallecidos, tras ser arrastrados por el caudal. Este es un testimonio de una testigo.

09/09/2025

Captan descontrolado incendio en Recoleta: Hay riesgo de propagación a viviendas vecinas

El siniestro está afectando a una propiedad entre las calles Río de Janeiro y Eusebio Lillo.

09/09/2025

Los Ratones vs. Los Polleros: La histórica rivalidad en la mira por crimen de Baby Bandito

Según un reportaje de CHV Noticias, esta disputa territorial que atemoriza las calles de Cerro Navia sería un antecedente clave en la investigación del asesinato de Kevin Olguín.

08/09/2025