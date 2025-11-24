 Teletón 2025: ¿Cómo y cuándo conseguir las entradas GRATIS para el Teatro Teletón y el Estadio Nacional? - Chilevisión
24/11/2025 12:32

Teletón 2025: ¿Cómo y cuándo conseguir las entradas GRATIS para el Teatro Teletón y el Estadio Nacional?

Esta semana comienza la entrega completamente online de los tickets para quienes quieran asistir a la obertura y cierre de la cruzada solidaria.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Este viernes 28 y sábado 29 de noviembre se celebrará la Teletón 2025, que busca recaudar más de$47 mil millones para el funcionamiento de la fundación.

La versión número 36 de la cruzada solidaria será transmitida en vivo por 27 horas por los canales de la Asociación Nacional de Televisión (Anatel).

Los shows se llevarán a cabo en el Teatro Teletón, que acogerá la mayoría de los bloques hasta el Estadio Nacional donde será el cierre.

La organización del evento anunció que esta semana comenzará la entrega de entradas para quienes quieran asistir de manera gratuita al evento de este fin de semana. 

¿Cómo conseguir entradas GRATIS para el Teatro Teletón y el Estadio Nacional?

Las entradas para el bloque de obertura en el Teatro Teletón y el show de cierre en el Estadio Nacional estarán disponibles a partir del mediodía del martes 25 de noviembre.

Los tickets se pueden adquirir de forma gratuita a través del sistema PuntoTicket.cl.

Las entradas cuentan con un stock limitado y se pueden adquirir máximo dos por persona. 

Para tener en consideración:

  • Menores de 2 años necesitan entrada para el ingreso, pero deberán permanecer en el asiento con su adulto responsable.
  • Menores de 15 años no podrán ingresar a los shows sin estar en compañía de un adulto responsable.
