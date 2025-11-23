 Paris Parade 2025: Conoce los desvíos y cortes de tránsito para este domingo en Santiago - Chilevisión
Minuto a minuto
Segunda vuelta presidencial: Así sería el traspaso de votos según Panel Ciudadano UDD “Estar en mi país es increíble”: Llega a Chile estudiante detenido en Alcatraz en EEUU Bomberos combaten incendio en panadería en Cerro Navia: Hay un voluntario lesionado “Estamos tranquilos”: Habla madre de estudiante desaparecida tras hallazgo de su hija con vida Hallan con vida a escolar de 14 años cuyo rastro se perdió tras salir de liceo en Providencia
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
23/11/2025 07:34

Paris Parade 2025: Conoce los desvíos y cortes de tránsito para este domingo en Santiago

Los desvíos se extenderán a lo largo de todo el eje Providencia–Alameda debido al masivo y esperado desfile navideño.

Publicado por Gabriela Valdés

Este domingo 23 de noviembre se realizará una nueva edición del Paris Parade 2025, el tradicional desfile navideño que cada año reúne a miles de familias para disfrutar de coloridos globos gigantes, personajes emblemáticos y la esperada aparición del Viejito Pascuero. El evento es completamente gratuito y abierto a todo público.

El recorrido comenzará a las 12:00 horas en Avenida Providencia, a la altura de Avenida Salvador, para luego avanzar por Plaza Italia, Cerro Santa Lucía y Universidad de Chile, hasta llegar al sector de La Moneda, completando más de 3 kilómetros de desfile.

Cortes y desvíos de tránsito

Para la realización del Paris Parade se implementará un amplio plan de tránsito. Los primeros cortes comenzaron el sábado a las 20:00 horas, afectando de manera total el sector de Huelén hacia el norte.

En tanto, este domingo, el tránsito estará totalmente bloqueado en ambos sentidos entre Manuel Montt y España durante la realización del evento.

Como alternativas vehiculares estarán habilitadas las vías Blanco Encalada, Avenida Matta, Bellavista, Andrés Bello, Cardenal Caro y Balmaceda.

La reapertura del eje principal está prevista para las 15:30 horas, excepto en calle Lord Cochrane, que permanecerá cerrada hasta las 18:00 horas debido al desmontaje de la producción.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Segunda vuelta presidencial: Así sería el traspaso de votos según Panel Ciudadano UDD

Lo último

Lo más visto

Segunda vuelta presidencial: Así sería el traspaso de votos según Panel Ciudadano UDD

El sondeo muestra que Kast concentraría cerca de la mitad de los votos que en la primera vuelta obtuvieron Matthei y Parisi, además de prácticamente la totalidad del respaldo que tuvo Kaiser.

23/11/2025

Hallan con vida a escolar de 14 años cuyo rastro se perdió tras salir de liceo en Providencia

La PDI confirmó que la estudiante de 14 años perdida, desde el 19 de noviembre, fue encontrada en buen estado de salud tras ser ubicada en Lampa.

23/11/2025

Hijo de Delfina Guzmán actualiza estado de salud de la actriz: “Para tener 97 años...”

Gonzalo Meza aseguró que si bien a su madre "le cuesta caminar", la actriz tendría perfecta salud mental.

22/11/2025

“Salir y volver a entrar”: Viralizan diálogo de Kast con comerciantes extranjeros en Franklin

El abanderado presidencial protagonizó un intercambio con locatatorios extranjeros en Franklin, quienes le consultaron sobre sus propuestas en materia migratoria.

22/11/2025