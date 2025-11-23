Paris Parade 2025: Conoce los desvíos y cortes de tránsito para este domingo en Santiago - Chilevisión

Los desvíos se extenderán a lo largo de todo el eje Providencia–Alameda debido al masivo y esperado desfile navideño.

Este domingo 23 de noviembre se realizará una nueva edición del Paris Parade 2025, el tradicional desfile navideño que cada año reúne a miles de familias para disfrutar de coloridos globos gigantes, personajes emblemáticos y la esperada aparición del Viejito Pascuero. El evento es completamente gratuito y abierto a todo público.

El recorrido comenzará a las 12:00 horas en Avenida Providencia, a la altura de Avenida Salvador, para luego avanzar por Plaza Italia, Cerro Santa Lucía y Universidad de Chile, hasta llegar al sector de La Moneda, completando más de 3 kilómetros de desfile.

Cortes y desvíos de tránsito

Para la realización del Paris Parade se implementará un amplio plan de tránsito. Los primeros cortes comenzaron el sábado a las 20:00 horas, afectando de manera total el sector de Huelén hacia el norte.

En tanto, este domingo, el tránsito estará totalmente bloqueado en ambos sentidos entre Manuel Montt y España durante la realización del evento.

Como alternativas vehiculares estarán habilitadas las vías Blanco Encalada, Avenida Matta, Bellavista, Andrés Bello, Cardenal Caro y Balmaceda.

La reapertura del eje principal está prevista para las 15:30 horas, excepto en calle Lord Cochrane, que permanecerá cerrada hasta las 18:00 horas debido al desmontaje de la producción.