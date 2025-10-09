 De Batman a las Chicas Superpoderosas: Dan a conocer fecha, recorrido y personajes del Paris Parade 2025 - Chilevisión
Minuto a minuto
Encuentran cuerpo en Río Bueno: Correspondería a joven que desapareció a mediados de septiembre VIDEO | Brutal golpiza en edificio en Recoleta: Nadie conoce al agresor y víctima denuncia a “matón” Matthei sobre Kast: “Me da miedo que pueda correr mucho los límites y llegue a ser presidente” Familia de Julia Chuñil pide cambio de Fiscalía a casi un año de desaparición: Abogada explicó motivos “El más peligroso”: El prontuario de delincuente acribillado en la puerta de su casa en La Pintana
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
09/10/2025 17:07

De Batman a las Chicas Superpoderosas: Dan a conocer fecha, recorrido y personajes del Paris Parade 2025

La actividad promete ser el desfile navideño más grande de Sudamérica y se llevará a cabo bajo el lema "Por un mundo mejor: La voz de la esperanza".

Este jueves 9 de octubre se confirmó fecha, recorrido y personajes que darán vida a la edición 2025 del Paris Parade. 

Cabe señalar que este evento lleva años realizándose en Santiago, donde globos gigantes de reconocidos personajes infantiles recorren gran parte de la Alameda. 

La actividad promete ser el desfile navideño más grande de Sudamérica y se llevará a cabo bajo el lema "Por un mundo mejor: La voz de la esperanza".

¿Cuándo será el Paris Parade 2025 y qué recorrido tendrá?

Se anunció que el esperado desfile se realizará el próximo 23 de noviembre a partir de las 12:00 horas. 

Mientras que el recorrido iniciará en avenida Providencia frente a la estación de metro Salvador, donde avanzará por la Alameda pasando por Plaza Italia y Cerro Santa Lucía hasta llegar al punto final, que será frente al palacio de La Moneda. 

¿Qué personajes tendrá el Paris Parade 2025?

En esta oportunidad el desfile será con 13 globos gigantes inspirados en los personajes "más queridos de la televisión, el cine y la cultura popular", indicó Fernanda Kluever, gerenta de Clientes y Sostenibilidad de Paris. 

Los personas son:

  • Hello Kitty
  • Kuromi
  • Reno Ralf
  • Cachorros de Paw Patrol
  • Harry Potter
  • Bugs Bunny
  • Chavo del Ocho
  • Bluey
  • Sonic
  • Batman
  • Peppa Pig
  • Colorito
  • Chicas Superpoderosas

Publicidad

Destacamos

Noticias

Estado paga bono a escolares por asistir a clases: Consulta con tu RUT si lo recibes en la fecha de pago

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Pánico en el Metro: Captan momento en que hombre dispara en estación Cumming y huye en bicicleta

Los registros de una cámara de seguridad revelaron el instante exacto en que un sospechoso se baja de una bicicleta para ingresar a la estación y dispararle a la víctima.

09/10/2025

Estado paga bono a escolares por asistir a clases: Consulta con tu RUT si lo recibes en la fecha de pago

Se trata del Bono por Deber Asistencia Escolar, un aporte en dinero que es entregado por el Estado para incentivar la asistencia regular a los establecimientos educacionales.

09/10/2025

Impacto en Perú: Músicos de emblemática orquesta fueron baleados en pleno concierto

Durante la noche del miércoles, cuatro miembros de la agrupación de cumbia peruana Agua Marina terminaron con heridas de diversas consideración.

09/10/2025

“Quería funar y salió funado”: Tiktoker reclamó por multa, grabó a carabinera y lo lapidaron en redes

El conductor de nacionalidad venezolana reclamó en la plataforma de TikTok que la funcionaria le cursó una infracción minutos después de, supuestamente, no aplicar el mismo criterio con otro conductor.

09/10/2025