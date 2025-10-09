De Batman a las Chicas Superpoderosas: Dan a conocer fecha, recorrido y personajes del Paris Parade 2025 - Chilevisión

La actividad promete ser el desfile navideño más grande de Sudamérica y se llevará a cabo bajo el lema "Por un mundo mejor: La voz de la esperanza".

Este jueves 9 de octubre se confirmó fecha, recorrido y personajes que darán vida a la edición 2025 del Paris Parade.

Cabe señalar que este evento lleva años realizándose en Santiago, donde globos gigantes de reconocidos personajes infantiles recorren gran parte de la Alameda.

¿Cuándo será el Paris Parade 2025 y qué recorrido tendrá?

Se anunció que el esperado desfile se realizará el próximo 23 de noviembre a partir de las 12:00 horas.

Mientras que el recorrido iniciará en avenida Providencia frente a la estación de metro Salvador, donde avanzará por la Alameda pasando por Plaza Italia y Cerro Santa Lucía hasta llegar al punto final, que será frente al palacio de La Moneda.

¿Qué personajes tendrá el Paris Parade 2025?

En esta oportunidad el desfile será con 13 globos gigantes inspirados en los personajes "más queridos de la televisión, el cine y la cultura popular", indicó Fernanda Kluever, gerenta de Clientes y Sostenibilidad de Paris.

Los personas son: