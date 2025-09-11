Emergencia por bus RED incendiado en avenida Providencia - Chilevisión

Se trata de un vehículo del recorrido 426 que comenzó a emanar fuego mientras transitaba por la intersección de Avenida Nueva Providencia y Suecia.

La mañana de este jueves se registró una emergencia debido a que un bus RED se incendió en la comuna de Providencia.

Se trata de un bus correspondiente al recorrido 426 que comenzó a emanar humo cuando iba en la intersección de Avenida Nueva Providencia y Suecia.

Bomberos llegó al lugar para trabajar en el control del fuego, mientras que Avenida Nueva Providencia sufrió desvíos al oriente por Nueva de Lyon.

En Nueva Providencia altura Metro Los Leones se está quemado un bus, será efecto 11 ?#ContigoCHV #11DeSeptiembre pic.twitter.com/VDyFngbgDZ — Leyla 38% 🌳 (@leyponce) September 11, 2025

Cortes y desvíos en Providencia

Debido al procedimiento y el trabajo de Bomberos en el lugar se generó una gran congestión vehicular.

En paralelo se realizaron desvíos de tránsito desde Avenida Nueva Providencia al oriente por Nueva de Lyon al norte.