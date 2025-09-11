 Emergencia por bus RED incendiado en avenida Providencia - Chilevisión
Minuto a minuto
Interpeló a todos los candidatos: El lamento de Harold Mayne-Nicholls en el Debate Presidencial 2025 Acusó dichos “racistas y xenófobos”: Pdte. Arce inició acciones diplomáticas por diputada Cordero Familia de chilena que estaría secuestrada en España recibió inquietante audio: Un detalle los alertó OFICIAL: La Pampilla canceló el show de Jere Klein tras allanamiento en su casa “La dictadura nos quitó a muchos”: Pdte. Boric encabezó conmemoración de los 52 años del Golpe de Estado
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
11/09/2025 11:58

Emergencia por bus RED incendiado en avenida Providencia

Se trata de un vehículo del recorrido 426 que comenzó a emanar fuego mientras transitaba por la intersección de Avenida Nueva Providencia y Suecia.

Publicado por CHV Noticias

La mañana de este jueves se registró una emergencia debido a que un bus RED se incendió en la comuna de Providencia.

Se trata de un bus correspondiente al recorrido 426 que comenzó a emanar humo cuando iba en la intersección de Avenida Nueva Providencia y Suecia.

Bomberos llegó al lugar para trabajar en el control del fuego, mientras que Avenida Nueva Providencia sufrió desvíos al oriente por Nueva de Lyon.

Cortes y desvíos en Providencia 

Debido al procedimiento y el trabajo de Bomberos en el lugar se generó una gran congestión vehicular. 

En paralelo se realizaron desvíos de tránsito desde Avenida Nueva Providencia al oriente por Nueva de Lyon al norte.

Publicidad

Destacamos

Noticias

EVENTO COMPLETO | Debate Presidencial 2025 en Chilevisión

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Mira acá el Debate Presidencial 2025 de Chilevisión

Rumbo a las elecciones del 16 de noviembre, los ocho aspirantes a La Moneda participaron en el primer Debate Chilevisión, el que puedes revivir aquí.

11/09/2025

¿Algún candidato posee un arma de fuego? Esto respondieron en el Debate Presidencial 2025

En el marco del Debate Chilevisión, se le solicitó a los candidatos que levantaran la mano quiénes tuvieran un arma de fuego en sus hogares para defensa personal.

10/09/2025

“Cooperé con...”: El noble gesto de Bombo Fica con familia de chilena hallada muerta en Nueva York

El comediante aseguró que apenas se enteró del caso por los medios de comunicación sintió la inquietud de colaborar con la familia de la mujer. "Se ha perdido el sentido de la empatía y el dolor ajeno", reflexionó.

10/09/2025

¿Regularizar a inmigrantes irregulares? Las respuestas de los candidatos en el Debate Presidencial 2025

En este segmento del Debate Presidencial 2025, los candidatos fueron consultados por su visión respecto a cómo se debe gestionar la migración irregular en el país.

10/09/2025