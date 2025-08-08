Mujer denunció que fue acuchillada por conductor de app en pleno viaje por Providencia - Chilevisión

El escritor chileno Rafael Gumucio hizo pública la denuncia. Desde la empresa señalaron que activaron sus protocolos de seguridad y que contactaron a la pasajera "para acompañarla y ofrecerle todo el apoyo necesario".

Una mujer fue acuchillada mientras viajaba a bordo de un vehículo de la aplicación de transportes DiDi en la comuna de Providencia, región Metropolitana.

El episodio fue denunciado a través de redes sociales por el escritor chileno Rafael Gumucio, quien indicó que le ocurrió a una de sus amigas.

"Nunca tomen DiDi nunca, acaban de acuchillar a una clienta solo por discutirle el trayecto", escribió en su cuenta de X, donde también afirmó que el conductor cobró la carrera a la víctima.

Empresa emitió comunicado tras incidente

La empresa emitió un comunicado tras el incidente y, según Radio Bío-Bío, lamentó lo ocurridó y condenó "enfáticamente cualquier forma de violencia".

En la misiva afirmaron que activaron sus protocolos de seguridad y que contactaron a la pasajera "para acompañarla y ofrecerle todo el apoyo necesario".

“Estamos investigando los hechos, colaborando con las autoridades para que se tomen las medidas pertinentes y, de esta manera, evitar que situaciones como estas sucedan en el futuro”, añadieron.

Desde Carabineros señalaron al medio antes mencionado que la víctima llegó por sus propios medios a la Clínica Alemana de Vitacura, donde también denunció el hecho.

La Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros quedó a cargos de las diligencias por instrucción del Ministerio Público. Finalmente, Gumucio aclaró que su amiga se encuentra en buenas condiciones.