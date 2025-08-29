Presunto delincuente muere tras saltar y ser atropellado por el bus del Sistema Red en el que viajaba - Chilevisión

El sujeto viajaba en el recorrido 271 (Santiago - San Bernardo) y fue acusado por una mujer de cometer un robo.

Este jueves por la noche, un presunto delincuente perdió la vida tras ser atropellado por un bus del Sistema Red en la cual se transportaba.

Se informó que el sujeto viajaba en el recorrido 271 (Santiago - San Bernardo) y fue acusado por una mujer de cometer un robo.

Ahí, el resto de los pasajeros salió en ayuda de la víctima e intentaron golpear al sujeto, quien al verse acorralado, forzó una de las puertas y se lanzó con el bus movimiento.

El fatal hecho ocurrió en de Avenida El Parrón con Gran Avenida en dirección al sur, donde el hombre se habría golpeado para luego ser atropellado por el bus y perder la vida en el lugar.

Carabineros señaló que el fallecido es un hombre chileno sobre los 50 años. "Todavía es materia de investigación los hechos. Sin embargo, vecinos del sector reconocieron que esta práctica es común, donde delincuentes asaltan a pasajeros", se informó, donde la SIAT de Carabineros investiga lo ocurrido.