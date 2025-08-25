 Intento de robo: Revelan nuevos antecedentes del crimen al interior de bus del Sistema Red - Chilevisión
Minuto a minuto
Encuentran cuerpo de adulto arrastrado por el río Pilmaiquén durante “ceremonia ancestral” Cinco en total: Se entregan últimos dos sospechosos del crimen de ingeniero en Curacaví “Estoy roto por dentro”: Actor tras Ruperto informó la muerte de su madre a los 83 años
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
25/08/2025 09:27

Intento de robo: Revelan nuevos antecedentes del crimen al interior de bus del Sistema Red

La víctima, un hombre de nacionalidad chilena, recibió un ataque mortal de parte de otro sujeto que huyó del lugar. 

Este lunes, se informó que una persona fue asesinada dentro de un bus del recorrido 203 del Sistema Red. 

La víctima, un hombre de nacionalidad chilena, recibió una puñalada mortal en su tórax de parte de otro sujeto que huyó del lugar. 

Al ocurrir esto muy cerca del hospital San Borja Arriarán de la comuna de Santiago, personal médico del recinto intentó asistir a la víctima, quien falleció dentro del bus.

Homicidio habría sido por intento de robo

En el programa Contigo En Directo de Chilevisión, se entregó información de cómo habrían ocurrido los hechos.

Ahí se señaló que la víctima tenía 22 años, y todo fue por un intento de robo de celular, donde lo apuñalan en el tórax. El joven iba chateando en la micro cuando le intentar quitar el teléfono. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Esta semana es el pago anual del Bono Mujer Trabajadora: Consulta con RUT si recibes hasta $678 mil

Lo último

Lo más visto

Teatro suspendió shows de Natalia Valdebenito y ella arremetió: “No hagan más el ridículo”

La suspensión de dichas funciones llega luego de que Valdebenito emitiera dichos sobre los mineros fallecidos en El Teniente; sin embargo, el teatro argumentó "razones de fuerza mayor".

24/08/2025

“Se estaba arrancando...”: DJ que abofeteó a Isi Glock en disco entregó su versión de los hechos

La influencer y DJ Entropika conversó con Danilo21 para dar su versión de los hechos luego de que saliera a la luz el video de la pelea, indicando que Isi Glock le hizo un gesto inapropiado.

24/08/2025

“Estoy roto por dentro”: Actor tras Ruperto informó la muerte de su madre a los 83 años

El actor dedicó un emotivo mensaje en el que refleja los últimos momentos de la vida de su madre, marcados por un complejo cuadro de salud.

24/08/2025

“Se paró y se fue”: Pablo Herrera protagonizó fuerte altercado en podcast de Juan Falcón

El conflicto se dio luego de que el intérprete se molestara por una pregunta relacionada con la política, tomando la decisión de irse del lugar.

23/08/2025