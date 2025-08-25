Intento de robo: Revelan nuevos antecedentes del crimen al interior de bus del Sistema Red - Chilevisión

La víctima, un hombre de nacionalidad chilena, recibió un ataque mortal de parte de otro sujeto que huyó del lugar.

Este lunes, se informó que una persona fue asesinada dentro de un bus del recorrido 203 del Sistema Red.

La víctima, un hombre de nacionalidad chilena, recibió una puñalada mortal en su tórax de parte de otro sujeto que huyó del lugar.

Al ocurrir esto muy cerca del hospital San Borja Arriarán de la comuna de Santiago, personal médico del recinto intentó asistir a la víctima, quien falleció dentro del bus.

Homicidio habría sido por intento de robo

En el programa Contigo En Directo de Chilevisión, se entregó información de cómo habrían ocurrido los hechos.

Ahí se señaló que la víctima tenía 22 años, y todo fue por un intento de robo de celular, donde lo apuñalan en el tórax. El joven iba chateando en la micro cuando le intentar quitar el teléfono.