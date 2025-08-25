 Homicidio en el recorrido 203: Pasajero muere apuñalado al interior de un bus del Sistema Red - Chilevisión
Minuto a minuto
Encuentran cuerpo de adulto arrastrado por el río Pilmaiquén durante “ceremonia ancestral” Cinco en total: Se entregan últimos dos sospechosos del crimen de ingeniero en Curacaví “Estoy roto por dentro”: Actor tras Ruperto informó la muerte de su madre a los 83 años
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
25/08/2025 08:32

Homicidio en el recorrido 203: Pasajero muere apuñalado al interior de un bus del Sistema Red

Carabineros informó que la víctima es un hombre de nacionalidad chilena, mayor de edad y con antecedentes penales. 

Durante esta mañana hubo un homicidio dentro de un bus del sistema Red del transporte público de la ciudad de Santiago, donde un pasajero murió al interior del recorrido 203 tras ser atacado en su tórax con un arma blanca. 

El conductor señaló que un pasajero atacó a otro y luego huyó del lugar, todo esto ocurrió en avenida Santa Rosa frente al hospital San Borja Arriarán. Por esta razón, personal del hospital asistió a la víctima, sin embargo, esta falleció al interior del bus. 

Carabineros informó que la víctima es un hombre de nacionalidad chilena, mayor de edad y con antecedentes penales. 

Informe de Carabineros

De manera preliminar, Carabineros emitió un informe de lo que habría ocurrido al interior de este bus.

"Cerca de las 06:45 horas, Carabineros se constituyó en Av. Santa Rosa a la altura del 1234, verificando que al interior de un Bus Transantiago, línea 203, se encontraba una persona L.H.C.H, con una herida corto punzante en el tórax costado Izquierdo, quien pese al ser atendido por SAMU, falleció al interior del Bus".

"Se entrevistó con el conductor del bus, quien manifestó que dicho ciudadano fue agredido por un individuo desconocido el cual bajó corriendo del bus en el paradero de Placer", se comunicó. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Esta semana es el pago anual del Bono Mujer Trabajadora: Consulta con RUT si recibes hasta $678 mil

Lo último

Lo más visto

“Me quieren silenciar”: El drama del joven imitador de Luis Miguel tras advertencia del equipo del artista

El joven intérprete recibió el contacto del representante legal de Luis Miguel, luego de que en redes sociales comenzara a circular el falso rumor de que sería hijo del cantante.

25/08/2025

Teatro suspendió shows de Natalia Valdebenito y ella arremetió: “No hagan más el ridículo”

La suspensión de dichas funciones llega luego de que Valdebenito emitiera dichos sobre los mineros fallecidos en El Teniente; sin embargo, el teatro argumentó "razones de fuerza mayor".

24/08/2025

“Se estaba arrancando...”: DJ que abofeteó a Isi Glock en disco entregó su versión de los hechos

La influencer y DJ Entropika conversó con Danilo21 para dar su versión de los hechos luego de que saliera a la luz el video de la pelea, indicando que Isi Glock le hizo un gesto inapropiado.

24/08/2025

“Estoy roto por dentro”: Actor tras Ruperto informó la muerte de su madre a los 83 años

El actor dedicó un emotivo mensaje en el que refleja los últimos momentos de la vida de su madre, marcados por un complejo cuadro de salud.

24/08/2025