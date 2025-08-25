Homicidio en el recorrido 203: Pasajero muere apuñalado al interior de un bus del Sistema Red - Chilevisión

Carabineros informó que la víctima es un hombre de nacionalidad chilena, mayor de edad y con antecedentes penales.

Durante esta mañana hubo un homicidio dentro de un bus del sistema Red del transporte público de la ciudad de Santiago, donde un pasajero murió al interior del recorrido 203 tras ser atacado en su tórax con un arma blanca.

El conductor señaló que un pasajero atacó a otro y luego huyó del lugar, todo esto ocurrió en avenida Santa Rosa frente al hospital San Borja Arriarán. Por esta razón, personal del hospital asistió a la víctima, sin embargo, esta falleció al interior del bus.

Carabineros informó que la víctima es un hombre de nacionalidad chilena, mayor de edad y con antecedentes penales.

Informe de Carabineros

De manera preliminar, Carabineros emitió un informe de lo que habría ocurrido al interior de este bus.

"Cerca de las 06:45 horas, Carabineros se constituyó en Av. Santa Rosa a la altura del 1234, verificando que al interior de un Bus Transantiago, línea 203, se encontraba una persona L.H.C.H, con una herida corto punzante en el tórax costado Izquierdo, quien pese al ser atendido por SAMU, falleció al interior del Bus".

"Se entrevistó con el conductor del bus, quien manifestó que dicho ciudadano fue agredido por un individuo desconocido el cual bajó corriendo del bus en el paradero de Placer", se comunicó.