Se acerca la PAES 2025: Revisa acá las fechas y todo lo que debes saber para su rendición - Chilevisión

29/11/2025 15:26

Se acerca la PAES 2025: Revisa acá las fechas y todo lo que debes saber para su rendición

La Prueba de Acceso a la Educación Superior, también conocida como PAES, es el mecanismo establecido por el Estado para los miles de jóvenes que desean ingresar a cursar una carrera universitaria. A continuación te detallamos las fechas de este año.

Publicado por CHV Noticias

Restan solo dos días para que comience el desarrollo de la PAES 2025, instancia dirigida a quienes deseen ser parte del proceso de admisión universitaria 2026

De acuerdo a lo informado por el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre), este año la PAES se realizará entre el lunes 1 y el miércoles 3 de diciembre. 

A continuación te detallamos todo lo que debes saber respecto a las fechas y el funcionamiento de la PAES 2025

PAES 2025: Fechas y horarios por prueba 

Según lo establecido por el Demre, la PAES 2025 se desarrollará durante tres jornadas consecutivas y en estos horarios:

  • Lunes 1 de diciembre de 2025: 
    • 12:00 a 13:00 horas: Es el horario fijado para el reconocimiento de salas. 
    • 15:00 horas: Prueba de Competencia Matemática 2 (M2), la cual tendrá 55 preguntas y un tiempo de duración de dos horas y 20 minutos. 
  • Martes 2 de diciembre de 2025: 
    • 09:00 horas: Prueba de Competencia Lectora, que constará de 65 preguntas y un tiempo de duración de dos horas y 30 minutos. 
    • 15:00 horas: Prueba electiva de Ciencias, que constará de 80 preguntas y un tiempo de duración de dos horas y 40 minutos.
  •  Miércoles 3 de diciembre de 2025: 
    • 09:00 horas: Prueba de Competencia Matemática 1 (M1), la cual constará de 65 preguntas y un tiempo de duración de dos horas y 20 minutos. 
    • 15:00 horas: Prueba Electiva de Historia y Ciencias Sociales, que constará de 65 preguntas y un tiempo de duración de dos horas. 

PAES 2025: Cómo obtener tu tarjeta de identificación en tres pasos

A continuación te contamos el procedimiento obligatorio que contempla la PAES 2025 para quienes vayan a rendirla: 

  • Ingresa al Portal de Inscripción del Demre con tu usuario y contraseña.
  • Descarga la copia de tu Tarjeta de Identificación. Allí aparecerá el establecimiento asignado para rendir la prueba.
  • Imprime la tarjeta (será obligatoria el día de la prueba).

Otra alternativa es hacer click en la imagen desplegada a continuación para ser dirigido al portal del Demre. 

Otras fechas importantes del proceso de Admisión 2026

Si rindes la PAES 2025, debes considerar las siguientes fechas para el proceso de admisión universitaria 2026: 

  • Entrega de puntajes de la PAES 2025: 5 de enero de 2026, a las 08:00 horas. 
  • Inicio de etapa de postulaciones: 5 de enero de 2026, a las 09:00 horas. 
  • Fin de etapa de postulaciones: 8 de enero de 2026, a las 13:00 horas. 
  • Entrega de resultados de postulación: 19 de enero de 2026, a las 12:00 horas. 
  • Primera etapa de matrículas: del 20 al 22 de enero de 2026. 
  • Segunda etapa de matrículas: del 23 al 29 de enero de 2026. 

