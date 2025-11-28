PAES 2025: Revisa ACÁ tu local de rendición, fechas y horarios para las pruebas - Chilevisión

Este viernes 28 de noviembre, Demre liberó oficialmente los locales de rendición de la PAES Regular 2025. Revisa acá todos los detalles del proceso.

Esta publicación marca un hito clave del proceso de admisión a la educación superior 2026. Quienes se inscribieron para la PAES podrán descargar su tarjeta desde el portal oficial e imprimirla, confirmando así su recinto y sala asignados.

Esta información llega a pocos días del comienzo de las pruebas, que se desarrollarán entre el 1 y 3 de diciembre.

PAES 2025: ¿Cómo revisar tu local de rendición?

Ingresa al Portal de Inscripción del Demre con tu usuario y contraseña .

Descarga la copia de tu Tarjeta de Identificación . Allí aparecerá el establecimiento asignado para rendir la prueba.

Imprime la tarjeta (será obligatoria el día de la prueba).

La asignación del local se realizó según la sede (comuna) seleccionada durante la inscripción.

Fechas y horarios de la PAES 2025

La PAES se aplicará durante tres jornadas consecutivas. A continuación, revisa las fechas y horarios:

Lunes 1 de diciembre: Prueba de Competencia Matemática 2 (M2), a las 09:00 horas.

Prueba de Competencia Matemática 2 (M2), a las 09:00 horas. Martes 2 de diciembre: Competencia Lectora a las 09:00 horas y la prueba Electiva de Ciencias a las 15:00 horas.

Competencia Lectora a las 09:00 horas y la prueba Electiva de Ciencias a las 15:00 horas. Miércoles 3: Competencia Matemática 1 (M1) a las 09:00 horas y la Electiva de Historia y Ciencias Sociales a las 15:00 horas.

