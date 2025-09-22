11 comunas de la RM sufrirán corte de luz este martes 23 de septiembre - Chilevisión

La empresa anunció que la interrupción del suministro de electricidad se deberá a trabajos de mejoramiento en las zonas afectadas.

Enel, la empresa encargada de distribuir la electricidad en Santiago, publicó que este martes 23 de septiembre dónde habrá cortes de luz en 20 sectores de la región Metropolitana.

Las interrupciones se producen por trabajos programados que llevará a cabo la compañía para mejorar el servicio en gran parte de la capital.

En total, serán 11 las comunas que sufrirán cortes de luz: Las Condes, Vitacura, La Reina, Providencia, La Florida, Estación Central, Maipú, Pudahuel, Quinta Normal, Huechuraba y Lampa.

Revisa los cortes de luz en las 11 comunas de Santiago

Las Condes: desde las 10:00 hasta las 14:00.

Las Condes: desde las 10:00 hasta las 16:00

Las Condes

Volcán Llaima : desde las 11:30 hasta las 12:30.

: desde las 11:30 hasta las 12:30. Av. Apoquindo: desde las 15:30 hasta las 16:30.

Las Condes: desde las 9:30 hasta las 10:30.

Las Condes: desde las 14:00 hasta las 15:00.

Las Condes: desde las 9:30 hasta las 15:30.

Vitacura: desde las 10:00 hasta las 16:00.

La Reina: desde las 11:00 hasta las 17:00.

La Reina: desde las 10:30 hasta las 17:30.

Providencia: desde 9:30 hasta las 15:30.

La Florida: desde las 10:00 hasta las 18:00.

La Florida: desde las 10:00 hasta las 14:00.

Estación Central: desde las 10:30 hasta las 15:30.

Maipú: desde las 9:00 hasta las 15:00.

Maipú: desde las 11:00 hasta las 17:00.

Pudahuel: desde las 9:30 hasta las 15:30.

Quinta Normal: desde las 12:00 hasta las 14:00.

Quinta Normal: desde las 15:00 hasta las 17:00.

Hechuraba: desde las 10:00 hasta las 16:00.

Lampa: desde las 9:00 hasta las 15:00.