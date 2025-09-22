 11 comunas de la RM sufrirán corte de luz este martes 23 de septiembre - Chilevisión
Minuto a minuto
AHORA | Reportan corte de luz en Santiago Centro y San Joaquín “Dónde estás, hijo mío”: Intensa búsqueda de joven futbolista desaparecido en Río Bueno Lo que se sabe del falso allanamiento en Puente Alto: Balacera en casa dejó 2 muertos Desbaratan bandas que robaban celulares en la Pampilla: Hasta una diputada fue una de sus víctimas Caótica mañana por cierre de 4 estaciones de Línea 1 de Metro: Ya están todas operativas
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
22/09/2025 09:06

11 comunas de la RM sufrirán corte de luz este martes 23 de septiembre

La empresa anunció que la interrupción del suministro de electricidad se deberá a trabajos de mejoramiento en las zonas afectadas.

Publicado por CHV Noticias

Enel, la empresa encargada de distribuir la electricidad en Santiago, publicó que este martes 23 de septiembre dónde habrá cortes de luz en 20 sectores de la región Metropolitana. 

Las interrupciones se producen por trabajos programados que llevará a cabo la compañía para mejorar el servicio en gran parte de la capital.

En total, serán 11 las comunas que sufrirán cortes de luz: Las Condes, Vitacura, La Reina, Providencia, La Florida, Estación Central, Maipú, Pudahuel, Quinta Normal, Huechuraba y Lampa. 

Revisa los cortes de luz en las 11 comunas de Santiago 

Las Condes: desde las 10:00 hasta las 14:00. 

Las Condes: desde las 10:00 hasta las 16:00

Las Condes

  • Volcán Llaima: desde las 11:30 hasta las 12:30.
  • Av. Apoquindo: desde las 15:30 hasta las 16:30.

Las Condes: desde las 9:30 hasta las 10:30. 

Las Condes: desde las 14:00 hasta las 15:00. 

Las Condes: desde las 9:30 hasta las 15:30. 

Vitacura: desde las 10:00 hasta las 16:00. 

La Reina: desde las 11:00 hasta las 17:00. 

La Reina: desde las 10:30 hasta las 17:30. 

Providencia: desde 9:30 hasta las 15:30. 

La Florida: desde las 10:00 hasta las 18:00. 

La Florida: desde las 10:00 hasta las 14:00. 

Estación Central: desde las 10:30 hasta las 15:30. 

Maipú: desde las 9:00 hasta las 15:00. 

Maipú: desde las 11:00 hasta las 17:00. 

Pudahuel: desde las 9:30 hasta las 15:30. 

Quinta Normal: desde las 12:00 hasta las 14:00. 

Quinta Normal: desde las 15:00 hasta las 17:00. 

Hechuraba: desde las 10:00 hasta las 16:00. 

Lampa: desde las 9:00 hasta las 15:00. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Cuándo es el próximo feriado? Todos los fin de semana largo que quedan para este 2025

Lo último

Lo más visto

“Encerrada en su casa”: Cathy Barriga reaccionó a las “burlas” de Carla Jara y Karen Paola

Durante la entrevista exclusiva en Primer Plano, la exalcaldesa de Maipú respondió a los comentarios de sus excompañeras de Mekano mientras enfrentaba el arresto domiciliario.

22/09/2025

Conmoción en Puente Alto: Banda disfrazada de Carabineros irrumpió en casa y mató a un joven

También se reportó un segundo fallecido tras un intercambio de disparos que se produjo al interior del domicilio. Otras dos mujeres sufrieron graves lesiones por impactos de bala.

22/09/2025

“Dónde estás, hijo mío”: Intensa búsqueda de joven futbolista desaparecido en Río Bueno

El joven de 20 años, jugador del Comodoro Fútbol Club de la provincia argentina de Chubut, se bañaba con amigos en el río cuando se lo llevó la corriente. Esto es lo que se sabe del caso.

22/09/2025

Karen Paola respondió a las críticas por “burlas” a Cathy Barriga: “Me avergüenza profundamente”

La cantante reaccionó a la ola de comentarios tras ser reflotados sus antiguos dichos sobre la exalcaldesa de Maipú, donde se refería entre risas al proceso judicial que sigue en curso.

22/09/2025