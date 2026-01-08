Licencia de conducir 2026: Quiénes no pueden renovarla u obtenerla este año - Chilevisión

Conoce los impedimentos legales, médicos y administrativos que restringen la obtención de la licencia de conducir 2026. Conoce si estás habilitado para renovar tu licencia en tu municipalidad.
Para poder manejar cualquier vehículo motorizado por calles, autopistas y carreteras en nuestro país, es esencial contar con la licencia de conducir, y para ello se necesita cumplir las exigencias que plantea la Ley de Tránsito.
Este documento asegura que se efectuen los protocolos de seguridad vial, como también que los conductores esten capacitados para conducir de manera legítima.
Existen ciertas leyes y restricciones de la Ley de Tránsito que imposibilita a algunos conductores de poseer una licencia de conducir, dependiendo de su perfil psicológico, físico, entre otros:
Para obtener este documento, debes dirigirte a la dirección de tránsito de tu municipalidad para realizar el examen teórico, psicotécnico, médico y práctico.
Recuerda que puedes reservar una hora en el sitio web de municipio o asistir presencialmente.