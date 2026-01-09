Operativo en Meiggs por “Mafia China”: Suben a tres los detenidos por estafa y lavado de activos - Chilevisión

Las estafas se habrían hecho a ciudadanos norteamericanos, por lo que el FBI cumplió un rol clave tras entregar información.

Durante la mañana de este viernes comenzó a desarrollarse un operativo policial liderado por la Policía de Investigaciones (PDI) en el Barrio Meiggs que estaría relacionado a la denominada "Mafia China" y, hasta el momento, hay tres detenidos.

En ese contexto, los efectivos policiales llegaron hasta un edificio ubicado entre las calles Abate Molina y Avenida España, donde un ciudadano chino se lanzó desde el segundo piso hasta el nivel -1 donde se ubica el estacionamiento.

¿Qué se sabe sobre el operativo en Meiggs?

Al respecto, la información preliminar señala que este hombre fue trasladado en una ambulancia a un recinto asistencial y su estado de salud es grave. Fue detenido.

En ese mismo lugar, minutos más tarde, se efectuó la detención de dos personas más y la PDI habría podido rescatar una gran cantidad de material evidencial como cajas, documentos y dispositivos tecnológicos que fueron retirados para ser periciados.

Según el reporteo de Contigo en la Mañana el operativo se despliega simultáneamente por cinco regiones del país y nace a raíz de información que ha sido entregada por el FBI a la Policía de Investigaciones porque las estafas de esta "Mafia China" habrían sido para ciudadanos norteamericanos.

Al respecto, se les busca imputar los delitos de estafa y lavado de activos mediante criptomonedas y existiría una defraudación avaluada en más de 210 millones de dólares.

Se trataría de una banda liderada por cuatro ciudadanos chinos que ingresaban dinero a empresas ficticias para luego generar movimientos bancarios a través de ellas y comprar productos para ser comercializados en la zona franca en Iquique.

El operativo cuenta con el trabajo de 600 policías y se origina en el norte del país.