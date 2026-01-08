“Liberalización del suelo”: Quiroz anticipa primeras medidas económicas del gobierno de Kast - Chilevisión

En un foro organizado por Icare, quien se rumorea será el próximo ministro de Hacienda habló de eliminar permisos, aprobar inversiones y "liberar las amarras de la inversión en Chile".

Fue esta semana cuando el presidente electo José Antonio Kast dio las primeras luces sobre su futuro gabinete al revelar que el economista Jorge Quiroz asumirá como ministro de Hacienda.

La información fue transmitida por el republicano en un encuentro con el comité ejecutivo de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), en una cita cuyo objetivo fue detectar las urgencias para los primeros meses de administración.

Este jueves, tanto Kast como Quiroz participaron de un foro organizado por Icare que, nuevamente, reunió a empresarios para hablar torno a las prioridades económicas del gobierno entrante.

Las primeras medidas económicas de Kast

Si bien la charla principal estuvo a cargo del futuro mandatario, tras su alocución contestó preguntas junto a quien sería su futuro titular de Hacienda. En ese contexto, adelantaron algunas de las políticas que podrían implementar en el mediano plazo en el país.

Uno de los compromisos que anunció fue generar todas las inversiones ingresadas al sistema en los últimos dos años. "vamos a montarnos sobre el sistema de facilitación de permisos para, directamente, eliminar permisos", declaró Quiroz seún consignó Radio Bío-Bío.

"Aquí hay permisos que deben ser eliminados, y no los menos", retieró. En eso apuntó al rubro de la construcción, pues el asesor habló de eliminar 15 mil instructivos y reducir las circulares de 1.500 a 11.

"Vamos a generar una desregulación del sector urbanismo y construcción, liberalización del suelo que, en magnitud macroeconómica es parecida a la apertura del comercio internacional que vive Chile", explicó.

En esa línea, cuestionó el pie cero y aseguró que no mejora el acceso a la compra de viviendas, ya que "las casas son muy caras para lo que ganan los chilenos, y las casas son muy caras porque hemos inventado formas de que sean caras".

“El tema del Subsidio a la tasa, que es algo que hay que hacer para terminar con el stock -de viviendas sin vender- no es la solución final. La solución final es que tú tienes que liberar las amarras de la inversión en Chile, y eso se puede hacer”, concluyó.

Kast descarta llegada de la "motosierra" a Chile

En la misma cita, Kast se refirió al encuentro que tuvo hace unas semanas con el presidente de Argentina, Javier Milei, y descartó de plano que habrá "motosierra" una vez asuma el 11 de marzo próximo.

El abogado se desmarcó del símbolo que ha representado el "shock económico" que el mandatario trasandino ejecutó al otro lado de la cordillera y señaló que ambos países atraviesan contextos diferentes.

"Fue bonita la motosierra, pero nosotros no usamos motosierra", confirmó. "Yo nunca he usado una motosierra, y creo que uno puede llegar a los mismos lugares de acuerdo con la realidad de cada país. Cada país tiene su propia realidad", reflexionó.