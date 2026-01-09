 Cortes de luz en la RM para este fin de semana del 10 y 11 de enero: 7 serán las comunas afectadas - Chilevisión
09/01/2026 10:04

Cortes de luz en la RM para este fin de semana del 10 y 11 de enero: 7 serán las comunas afectadas

El sábado 10, las comunas afectadas serán Recoleta, San Miguel, Cerrillos y Pudahuel. El domingo 11, en tanto, se repetirá Pudahuel y se sumarán Maipú, Santiago y Conchalí. 

Publicado por CHV Noticias

Enel confirmó a través de su sitio web cuáles serán los sectores que sufrirán cortes de luz en la región Metropolitana este fin de semana de sábado 10 y domingo 11 de enero.

Según lo señalado por la plataforma, la interrupción de suministro se registrará en varias zonas de la capital durante ambos días.

El sábado 10, las comunas afectadas serán Recoleta, San Miguel, Cerrillos y Pudahuel. El domingo 11, en tanto, se repetirá Pudahuel y se sumarán Maipú, Santiago y Conchalí. 

Cortes de luz en la RM el fin de semana del 10 y 11 de enero: Habrá 7 comunas afectadas

A continuación, revisa los mapas de los cortes de energía y los horarios en que el servicio estará interrumpido. Si quieres saber si tu domicilio está dentro de la zona azul, puedes ingresar al sitio web de Enel (clic aquí) y colocar tu dirección.

Sábado 10 de enero

  • Recoleta: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

  • San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

  • Cerrillos: Desde las 15:00 hasta las 18:00 horas.

  • Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Domingo 11 de enero 

  • Maipú: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Maipú: Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

  • Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Santiago: Desde las 10:00 hasta las 15:00 horas.

  • Santiago: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

  • Conchalí: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

