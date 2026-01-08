 Inicia el pago de excedentes: Revisa con tu RUT cuándo deposita tu Isapre este 2026 - Chilevisión
Minuto a minuto
Corte de luz afecta al sector oriente de Santiago en medio de fuertes ráfagas de viento “Liberalización del suelo”: Quiroz anticipa primeras medidas económicas del gobierno de Kast Revelan video inédito por caso triple homicidio de La Reina: Está vinculado a tesis clave de Fiscalía Joven con esquizofrenia desapareció en Huechuraba: Su familia hizo urgente llamado en redes Metro extenderá su servicio: Anuncian medidas y estrictas fiscalizaciones para conciertos de Bad Bunny
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
08/01/2026 17:44

Inicia el pago de excedentes 2026: Revisa la fecha de devolución de dinero según tu Isapre

Consulta el calendario actualizado de las Isapres Vida Tres, Banmédica, Esencial, Isalud, Nueva Masvida, Consalud, Colmena, Cruz Blanca y Fundación para la devolución de excedentes 2026.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

Una circular de la Superintendencia de Salud dio a conocer que a fines de enero de 2026 las isapres comenzarán el proceso de devolución masiva de excedentes de cotizaciones con los saldos acumulados al 31 de diciembre de 2025.

Se trata de una devolución anual que forma parte del funcionamiento normal de los contratos de salud y la devolución de cobros en exceso derivados de la aplicación de la Tabla Única de Factores (TUF).

Fechas de la devolución masiva de excedentes

Las propias aseguradoras señalaron que las devoluciones se realizarán entre el 22 y el 30 de enero de 2026, aunque la fecha exacta dependerá de cada isapre y del tipo de excedente.

      • Isalud: entre los días 22 y 23 de enero
      • Vida Tres, Banmédica y Esencial: 28 de enero
      • Nueva Masvida: 29 de enero
      • Consalud: entre los días 28 y 20 de enero
      • Colmena: 30 de enero
      • Cruz Blanca: 29 de enero
      • Fundación: 30 de enero

Vale recordar que el proceso incluirá dos tipos de pagos: los excedentes generados por el proceso anual y la devolución de cobros en exceso por aplicación de la Tabla Única de Factores (TUF).

Para el correcto trámite la SIS llamó a que los afiliados revisen sus saldos de excedentes y verifiquen que sus datos bancarios estén actualizados para recibir su devolución.

¿En qué se pueden utilizar los excedentes?

Los excedentes de cotización se originan cuando la cotización legal obligatoria del 7% del afiliado supera el valor convenido en el contrato de salud, también denominada “cotización pactada”.

Esos acumulados se devuelven porque “pertenecen al afiliado y, según la normativa, las isapres deben devolverlos anualmente si no han sido utilizados en copagos o prestaciones adicionales”, explicó la Superintendencia.

Según la entidad, los excedentes de cotización también se pueden utilizar en los siguientes casos:

      • Cubrir las cotizaciones en caso de cesantía.
      • Pagar la totalidad o parte de una atención de salud.
      • Pagar prestaciones de salud no cubiertas en el contrato como medicamentos ambulatorios o atenciones excluidas.
      • Cubrir cotizaciones adicionales voluntarias.
      • Pagar el plan de salud cuando el afiliado tramita su jubilación.
      • Pagar cuotas de préstamos de salud otorgado por la Isapre.
Publicidad

Destacamos

Noticias

Inicia el pago de excedentes 2026: Revisa la fecha de devolución de dinero según tu Isapre

Lo último

Lo más visto

La heredera de la Ina: Así cayeron las narco mujeres que lideraban peligrosas bandas en Peñaflor

Una verdadera guerra territorial era la que mantenían dos organizaciones de narcotraficantes en la comuna de Peñaflor. La particularidad es que ambos grupos eran liderados por mujeres.

07/01/2026

“Voy a llegar hasta las últimas consecuencias”: Rafa Araneda se pronunció tras dichos de Sergio Rojas sobre su hijo

El animador conversó en exclusiva con Patricio Sotomayor para Plan Perfecto y se fue con todo contra el periodista.

08/01/2026

Vieron el arma y huyeron: Graban a carabinero de civil que frustró robo a banco en calle San Diego

La tarde de este jueves un funcionario policial que andaba de civil impidió que se un grupo de delincuentes pudieran cometer un robo al interior de un banco en Santiago.

08/01/2026

“Hasta ahora hay 100 fallecidos”: Venezuela entrega por primera vez cifras tras ataque de Estados Unidos

Diosdado Cabello, ministro del Interior y Justicia de Venezuela, habló por primera vez y entregó un balance tras el ataque del pasado sábado cuando Nicolás Maduro fue sacado del país y llevado a Nueva York.

08/01/2026