Inicia el pago de excedentes: Revisa con tu RUT cuándo deposita tu Isapre este 2026 - Chilevisión

Consulta el calendario actualizado de las Isapres Vida Tres, Banmédica, Esencial, Isalud, Nueva Masvida, Consalud, Colmena, Cruz Blanca y Fundación para la devolución de excedentes 2026.

Una circular de la Superintendencia de Salud dio a conocer que a fines de enero de 2026 las isapres comenzarán el proceso de devolución masiva de excedentes de cotizaciones con los saldos acumulados al 31 de diciembre de 2025.

Se trata de una devolución anual que forma parte del funcionamiento normal de los contratos de salud y la devolución de cobros en exceso derivados de la aplicación de la Tabla Única de Factores (TUF).

Fechas de la devolución masiva de excedentes

Las propias aseguradoras señalaron que las devoluciones se realizarán entre el 22 y el 30 de enero de 2026, aunque la fecha exacta dependerá de cada isapre y del tipo de excedente.

Isalud: entre los días 22 y 23 de enero Vida Tres, Banmédica y Esencial: 28 de enero Nueva Masvida: 29 de enero Consalud: entre los días 28 y 20 de enero Colmena: 30 de enero Cruz Blanca: 29 de enero Fundación: 30 de enero



Vale recordar que el proceso incluirá dos tipos de pagos: los excedentes generados por el proceso anual y la devolución de cobros en exceso por aplicación de la Tabla Única de Factores (TUF).

Para el correcto trámite la SIS llamó a que los afiliados revisen sus saldos de excedentes y verifiquen que sus datos bancarios estén actualizados para recibir su devolución.

¿En qué se pueden utilizar los excedentes?

Los excedentes de cotización se originan cuando la cotización legal obligatoria del 7% del afiliado supera el valor convenido en el contrato de salud, también denominada “cotización pactada”.

Esos acumulados se devuelven porque “pertenecen al afiliado y, según la normativa, las isapres deben devolverlos anualmente si no han sido utilizados en copagos o prestaciones adicionales”, explicó la Superintendencia.

Según la entidad, los excedentes de cotización también se pueden utilizar en los siguientes casos: