Isapres y Compin podrán usar datos de PDI, SII y hasta fotos de redes para verificar licencias médicas - Chilevisión

La Superintendencia de Seguridad Social actualizó una serie de normativas sobre la verificación del cumplimiento del reposo y realización de trabajos durante el uso de licencia médica.

Las Isapres y la Compin podrán solicitar datos al Servicio de Impuestos Internos, la Policía de Investigaciones (PDI) o incluso utilizar publicaciones en redes sociales para corroborar el cumplimiento de una licencia médica.

Asi lo estableció la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) mediante la actualización de algunas normativas vinculadas con las licencias médicas, cuyo documento fue publicado este miércoles en su página web.

Esto ocurre a seis meses desde el controversial estudio de Contraloría que detectó que más de 25 mil funcionarios públicos salieron del país mientras estaban con licencia médica.

Isapres y Compin podrán revisar redes sociales

“(…) Las Compin e isapres podrán acreditar el incumplimiento de reposo a través de otras fuentes de información a las que tengan acceso, como bases de datos o registros internos", dice un apartado del texto.

Además de las bases o registros, también podrán utilizar "información o registros administrativos de una entidad del sector público, como, por ejemplo, registros de la PDI, del SII, u otros a los que pueda acceder, que den cuenta de una situación de incumplimiento de reposo”.

Además, añade que, "tratándose de fuentes de información de libre acceso público, como, por ejemplo, publicaciones en redes sociales, dichos antecedentes deben dar cuenta de forma fehaciente de la situación de incumplimiento de reposo".

En cuanto a las licencias otorgadas a causa de patologías de carácter psiquiátrico, la Suseso también determinó que "la salida del domicilio no constituye incumplimiento de reposo, siempre y cuando ésta se realice dentro del territorio nacional".

Buscan erradicar "pitutos" durante licencias

En un segundo apartado, la Superintendencia fijó nuevos mecanismos para que ambas entidades puedan detectar si una persona incumplió su reposo al emitir una boleta para recibir el pago de un trabajo alternativo, es decir, al realizar un "pituto".

Para esto, Compin e Isapres podrán utilizar "información o registros administrativos de una entidad del sector público, u otros a los que pueda acceder, que den cuenta de la realización de trabajos" durante el periodo otorgado en la respectiva licencia.

Al tratarse de "fuentes de información de libre acceso público", también podrán utilizar publicaciones en redes sociales como prueba. Eso sí, también deberán dar "cuenta de forma fehaciente" de la realización de estos trabajos durante el periodo de licencia médica.