Anita Alvarado defendió su voto por Kast: "Los que alegan son los que no trabajan" - Chilevisión

Tras haber apoyado su candidatura hace un mes, Alvarado reafirmó su postura debido a preocupaciones por seguridad. Además, criticó a quienes no están de acuerdo con la elección.

El pasado jueves, Anita Alvarado reafirmó su postura respecto al presidente electo José Antonio Kast, luego de haber apoyado su candidatura hace un mes. En una conversación con Página 7 defendió su voto por el líder del Partido Republicano.

A dos meses de que Kast asuma como jefe de Gobierno, la "Geisha" opinó que cree que será un buen mandato. Además, reconoció que no es experta en política: “Yo no estoy interiorizada. A mí lo que me interesa es la seguridad. Yo personalmente no quiero estar preocupada por mis hijos”.

Esa es la razón por la que defendió haber votado por el próximo presidente: la seguridad. También se refirió a quienes no están de acuerdo con la elección: “Siento que el que no trabaja, no tiene nomás. Fíjense que los que alegan son los que no trabajan y quieren que el Estado se los dé todo”.

“Yo estoy de acuerdo con que hay gente que lo necesita, pero hay flojos que no trabajan porque no quieren. Entonces, por eso es mi voto”, enfatizó en su crítica.