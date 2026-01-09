Temblor sacudió el norte del país: Revisa magnitud y zona afectada - Chilevisión

La madrugada de este viernes 9 de enero se registró un movimiento telúrico en la región de Antofagasta.
Un fuerte sismo de 4,7 sacudió durante la madrugada de este viernes 9 de enero al norte del país, concretamente a la región de Antofagasta.
De acuerdo al Centro Sismológico Nacional, el temblor ocurrió a las 04:12 horas y se ubicó a 66 kilómetros al noroeste de Socaire.
Además, el organismo reportó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 266 kilómetros.
Hora Local: 2026/01/09 04:12:24, mag: 4.7, Lat: -23.3, Lon: -67.32, Prof: 266.1, Loc : 66.78 km al NE de Socaire— Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) January 9, 2026