 Temblor sacudió el norte del país: Revisa magnitud y zona afectada - Chilevisión
Minuto a minuto
“Es lamentable” y “a base de mentiras”: Pdte. Boric responde a los últimos dardos de J.A. Kast El crudo relato de madre de Froilán Lara: Atacante asesinó al joven por salpicadura de agua de riego Operativo en Meiggs por “Mafia China”: Suben a tres los detenidos por estafa y lavado de activos Temblor sacudió el norte del país: Revisa magnitud y zona afectada Incendio en cité afectó a cinco casas y a una bodega en Santiago Centro
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
09/01/2026 07:49

Temblor sacudió el norte del país: Revisa magnitud y zona afectada

La madrugada de este viernes 9 de enero se registró un movimiento telúrico en la región de Antofagasta.

Un fuerte sismo de 4,7 sacudió durante la madrugada de este viernes 9 de enero al norte del país, concretamente a la región de Antofagasta. 

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional, el temblor ocurrió a las 04:12 horas y se ubicó a 66 kilómetros al noroeste de Socaire. 

Además, el organismo reportó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 266 kilómetros.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Inicia el pago de excedentes 2026: Revisa la fecha de devolución de dinero según tu Isapre

Lo último

Lo más visto

“Vi cómo lo mataban”: El angustiante llamado del hermano de Cristóbal Miranda en redes sociales

A través de Instagram, Vicente, hermano del joven asesinado, publicó un video instando a compartir los nuevos antecedentes del caso.

08/01/2026

Licencia de conducir 2026: Quiénes no pueden renovarla u obtenerla este año

Conoce los impedimentos legales, médicos y administrativos que restringen la obtención de la licencia de conducir 2026. Conoce si estás habilitado para renovar tu licencia en tu municipalidad.

08/01/2026

“Liberalización del suelo”: Quiroz anticipa primeras medidas económicas del gobierno de Kast

En un foro organizado por Icare, quien se rumorea será el próximo ministro de Hacienda habló de eliminar permisos, aprobar inversiones y "liberar las amarras de la inversión en Chile".

08/01/2026

Dos chilenos fueron asesinados en Bolivia: Los quemaron y cuerpos presentan rastros de tortura

Un tercer ciudadano chileno logró sobrevivir y ya entregó declaración como testigo. Además, otros dos chilenos fueron detenidos mientras continúa la indagación sobre el caso.

08/01/2026