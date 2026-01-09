 Hasta 35°: Anuncian temperaturas extremas para este fin de semana en Santiago - Chilevisión
Minuto a minuto
Taxista atropella a carabinero e intentarse darse a la fuga durante fiscalización en Estación Central VIDEO | Impacto e indignación por bañistas que se tomaron fotos y llevaron a tiburón de playa de El Quisco “Es lamentable” y “a base de mentiras”: Pdte. Boric responde a los últimos dardos de J.A. Kast El crudo relato de madre de Froilán Lara: Atacante asesinó al joven por salpicadura de agua de riego Operativo en Meiggs por “Mafia China”: Suben a tres los detenidos por estafa y lavado de activos
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
09/01/2026 11:30

Hasta 35°: Anuncian temperaturas extremas para este fin de semana en Santiago

La Dirección Meteorológica de Chile anunció temperaturas extremas tanto para el sábado como para el domingo en la región Metropolitana, donde la zona más afectada será el sector norte de la ciudad. 

Este jueves cayeron algunas gotas y el día estuvo nublado en Santiago, sin embargo, eso ya quedó atrás porque para este fin de semana vuelve con todo el calor. 

La Dirección Meteorológica de Chile anunció temperaturas extremas tanto para el sábado como para el domingo en la región Metropolitana, donde la zona más afectada será el sector norte de la ciudad. 

Hasta 35° se esperan para este fin de semana

La DMC informó que para este sábado en la capital se espera una máxima de 34°, sin embargo, el domingo la temperatura aumentará un grado quedando en 35. 

Ya el lunes habrá una pequeña tregua del calor extremo, ya que las máximas descenderán unos grados para quedar en 32°. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Vas a ver a Bad Bunny en Chile? Revisa aquí el acceso que te corresponde según tu entrada

Lo último

Lo más visto

¿Vas a ver a Bad Bunny en Chile? Revisa aquí el acceso que te corresponde según tu entrada

Este viernes se realiza el primero de los conciertos de Bad Bunny en Chile. Revisa aquí por qué calle debes ingresar según tu entrada para evitar filas y confusiones.

09/01/2026

“Vi cómo lo mataban”: El angustiante llamado del hermano de Cristóbal Miranda en redes sociales

A través de Instagram, Vicente, hermano del joven asesinado, publicó un video instando a compartir los nuevos antecedentes del caso.

08/01/2026

VIDEO | Impacto e indignación por bañistas que se tomaron fotos y llevaron a tiburón de playa de El Quisco

El registro se ha viralizado en redes sociales causando indignación total, tanto en vecinos, grupos animalistas y hasta en las autoridades del lugar. 

09/01/2026

Hasta los 24 años: Revisa acá cómo obtener el Bono Logro Escolar 2026

Este aporte económico es entregado todos los años por el Estado de Chile y contempla una transferencia directa a sus beneficiarios. Puedes acceder si tienes hasta 24 años y cumples una serie de requisitos.

09/01/2026