Hasta 35°: Anuncian temperaturas extremas para este fin de semana en Santiago - Chilevisión

La Dirección Meteorológica de Chile anunció temperaturas extremas tanto para el sábado como para el domingo en la región Metropolitana, donde la zona más afectada será el sector norte de la ciudad.

Este jueves cayeron algunas gotas y el día estuvo nublado en Santiago, sin embargo, eso ya quedó atrás porque para este fin de semana vuelve con todo el calor.

La Dirección Meteorológica de Chile anunció temperaturas extremas tanto para el sábado como para el domingo en la región Metropolitana, donde la zona más afectada será el sector norte de la ciudad.

Hasta 35° se esperan para este fin de semana

La DMC informó que para este sábado en la capital se espera una máxima de 34°, sin embargo, el domingo la temperatura aumentará un grado quedando en 35.

Ya el lunes habrá una pequeña tregua del calor extremo, ya que las máximas descenderán unos grados para quedar en 32°.