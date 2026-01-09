El crudo relato de madre de Froilán Lara: Atacante asesinó al joven por salpicadura de agua de riego - Chilevisión

En marzo del 2024, un altercado entre vecinos terminó de la peor manera. Un hombre, identificado como Ricardo Oliva Arias de 40 años, baleó a toda una familia y asesinó a un menor de edad, Froilán Lara de 16 años.

¿El motivo? Solo porque de casualidad le cayó un poco de agua desde una casa en la que estaban regando las plantas. CHV Noticias conversó con Marina Vargas, madre de la víctima.

Luego del accidente, el hombre amenazó a la mujer y a toda su familia y a los 10 minutos volvió con dos armas, una en cada mano.

El crudo relato de madre de la víctima tras brutal ataque

Tras los primeros disparos en la entrada del pasaje, Marina y sus dos hijas pequeñas corren hacia el interior de la casa, mientras que afuera refugiados detrás de un auto quedaron Froilán y su hermana Leandra.

"Yo entro y trato de cerrar la puerta, pero él la empujaba desde afuera y en ese momento comienzan los disparos, muchos, reventó el ventanal", comenzó declarando.

"Catalina, que en ese momento tenía 11 años, fue alcanzada por una bala y tenía su cuello y brazo lleno de sangre. Ahí, Froilán que había quedado afuera le dice: ‘No, a mis hermanas no'", agregó la mujer.

Marina contó que tras las palabras del joven se escucharon más disparos y ella decidió salir para sacar a su hija herida cuando ve en el piso a Froilán, quien había recibido un disparo en el estómago de parte de Oliva, quien tenía condenas previas por lesiones, robo con violencia y receptación

"Yo encaro al tipo y le digo que hiciste, lo agarro y caímos al suelo y él me dijo: 'Te dije que te los iba a matar a todos'", señaló.

Atacante fue condenado a más de 30 años

Tras un año y ocho meses, la justicia condenó a Olivia a 17 años de cárcel por cuatro homicidios frustrados y otros 15 por la muerte de Froilán, lo que suma un total de 32 años.

"Yo pienso que por mi hijo le dieron muy poquito, 15 años, ya que por la forma y crueldad que él actuó es muy poco. La vida de un hijo debería valer mucho más", cerró Marina.