¿Recibirás el Bono por Asistencia Escolar? Consulta con tu RUT la fecha de pago - Chilevisión

Se trata del Bono por Deber Asistencia Escolar, un aporte en dinero que es entregado por el Estado para incentivar la asistencia regular a los establecimientos educacionales.

El Bono por Deber Asistencia Escolar es una ayuda económica mensual destinada a incentivar la asistencia regular de niños, niñas y adolescentes a sus establecimientos educacionales.

Este aporte, que forma parte del Subsistema de Seguridades y Oportunidades, busca apoyar a las familias más vulnerables y garantizar la continuidad en la educación de los estudiantes.

Consulta con el RUT de tu hijo

Para consultar si tu hijo es beneficiario del Bono Asistencia Escolar, debes ingresar a mi.chileatiende.gob.cl. Una vez en el sitio web, solo deberás ingresar su RUT.

¿Cuál es el monto del Bono Asistencia Escolar?

Para el año 2025, el monto del Bono de Asistencia Escolar asciende a un valor de $11 mil pesos mensuales por cada niño, niña o adolescente que cumpla los requisitos señalados.

¿Cuándo y cómo se paga el bono?

Este beneficio se paga de manera mensual con un desfase de aproximadamente 3 meses y va en la misma liquidación del Bono de Protección y/o Bono Base Familiar.

No existe un “día fijo” universal, ya que la fecha exacta varía por beneficiario y debe consultarse con RUT en la plataforma oficial de pagos de ChileAtiende.

En concreto, la asistencia de un mes se paga cerca de tres meses después, por ejemplo, la asistencia de julio se liquida en octubre, pero el día específico depende de la programación individual de pagos del subsistema Seguridades y Oportunidades

Se puede recibir a través de depósito bancario en CuentaRUT o de manera presencial en la Caja de Compensación Los Héroes y BancoEstado. En el caso de los pagos presenciales, el cobro debe realizarse dentro de seis meses para evitar su vencimiento.