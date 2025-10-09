 ¿Recibirás el Bono por Asistencia Escolar? Consulta con tu RUT la fecha de pago - Chilevisión
Minuto a minuto
“El más peligroso”: El prontuario de delincuente acribillado en la puerta de su casa en La Pintana Tenso inicio de desalojo en toma Dignidad: 194 familias deberán dejar el lugar en La Florida Caso Nabila Rifo: Polémica por liberación de Mauricio Ortega abrió debate sobre beneficios carcelarios Lo torturaron y le robaron sus claves: Joven fue secuestrado en Bellavista por banda que engañaba a clientes del sector Enap adelantó importantes alzas en combustibles: Kerosene y diésel lideran el aumento
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
09/10/2025 10:52

Estado paga bono a escolares por asistir a clases: Consulta con tu RUT si lo recibes en la fecha de pago

Se trata del Bono por Deber Asistencia Escolar, un aporte en dinero que es entregado por el Estado para incentivar la asistencia regular a los establecimientos educacionales.

Publicado por CHV Noticias

El Bono por Deber Asistencia Escolar es una ayuda económica mensual destinada a incentivar la asistencia regular de niños, niñas y adolescentes a sus establecimientos educacionales.

Este aporte, que forma parte del Subsistema de Seguridades y Oportunidades, busca apoyar a las familias más vulnerables y garantizar la continuidad en la educación de los estudiantes.

Consulta con el RUT de tu hijo

Para consultar si tu hijo es beneficiario del Bono Asistencia Escolar, debes ingresar a mi.chileatiende.gob.cl. Una vez en el sitio web, solo deberás ingresar su RUT.

¿Cuál es el monto del Bono Asistencia Escolar?

Para el año 2025, el monto del Bono de Asistencia Escolar asciende a un valor de $11 mil pesos mensuales por cada niño, niña o adolescente que cumpla los requisitos señalados.

¿Cuándo y cómo se paga el bono?

Este beneficio se paga de manera mensual con un desfase de aproximadamente 3 meses y va en la misma liquidación del Bono de Protección y/o Bono Base Familiar.

No existe un “día fijo” universal, ya que la fecha exacta varía por beneficiario y debe consultarse con RUT en la plataforma oficial de pagos de ChileAtiende.

En concreto, la asistencia de un mes se paga cerca de tres meses después, por ejemplo, la asistencia de julio se liquida en octubre, pero el día específico depende de la programación individual de pagos del subsistema Seguridades y Oportunidades

Se puede recibir a través de depósito bancario en CuentaRUT o de manera presencial en la Caja de Compensación Los Héroes y BancoEstado. En el caso de los pagos presenciales, el cobro debe realizarse dentro de seis meses para evitar su vencimiento. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Estado paga bono a escolares por asistir a clases: Consulta con tu RUT si lo recibes en la fecha de pago

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Pánico en el Metro: Captan momento en que hombre dispara en estación Cumming y huye en bicicleta

Los registros de una cámara de seguridad revelaron el instante exacto en que un sospechoso se baja de una bicicleta para ingresar a la estación y dispararle a la víctima.

09/10/2025

Estado paga bono a escolares por asistir a clases: Consulta con tu RUT si lo recibes en la fecha de pago

Se trata del Bono por Deber Asistencia Escolar, un aporte en dinero que es entregado por el Estado para incentivar la asistencia regular a los establecimientos educacionales.

09/10/2025

Impacto en Perú: Músicos de emblemática orquesta fueron baleados en pleno concierto

Durante la noche del miércoles, cuatro miembros de la agrupación de cumbia peruana Agua Marina terminaron con heridas de diversas consideración.

09/10/2025

“Quería funar y salió funado”: Tiktoker reclamó por multa, grabó a carabinera y lo lapidaron en redes

El conductor de nacionalidad venezolana reclamó en la plataforma de TikTok que la funcionaria le cursó una infracción minutos después de, supuestamente, no aplicar el mismo criterio con otro conductor.

09/10/2025