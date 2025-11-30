Enel anuncia cortes de luz en siete comunas de Santiago para este lunes 1 de diciembre - Chilevisión

De acuerdo a lo informado por la compañía, los cortes se deben a trabajos programados para mejorar la calidad del servicio en la Región Metropolitana.

ENEL, la empresa encargada de distribuir la electricidad en Santiago, anunció que este lunes 1 de diciembre habrá cortes del suministro en 10 sectores de siete comunas de la región Metropolitana.

Las interrupciones se generan por trabajos programados que llevará a cabo la compañía para mejorar el servicio en la capital.

En total, serán siete las comunas que sufrirán cortes de luz: Las Condes, Providencia, Santiago, La Florida, Estación Central, Maipú y Quinta Normal.

Revisa los cortes de luz en siete comunas de la Región Metropolitana

A continuación te detallamos todos los cortes de ENEL programados para este lunes 1 de diciembre:

Las Condes: desde las 11:30 hasta las 18:30 horas.

Providencia: desde las 14:00 horas hasta las 17:00 horas.

Providencia: desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

Santiago: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Santiago: desde las 14:30 hasta las 17:30 horas.

Santiago: desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

La Florida: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Estación Central: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Maipú: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Quinta Normal: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.