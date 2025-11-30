 Enel anuncia cortes de luz en siete comunas de Santiago para este lunes 1 de diciembre - Chilevisión
Minuto a minuto
VIDEO | Tensión en la frontera: Militares peruanos comienzan despliegue y se instalan en límite con Chile VIDEO | Graban a imprudente chofer: Manejaba usando el celular y atropelló a joven en scooter "El abogado del lujo" y Mario Vargas: Una causa más donde Antonio Ulloa debió inhabilitarse Dictan prisión preventiva para acusado de acosar a adolescente en Osorno Guardia de Biotren agredió y botó a mujer en silla de ruedas en Coronel: EFE anunció medidas
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
30/11/2025 17:00

Enel anuncia cortes de luz en siete comunas de Santiago para este lunes 1 de diciembre

De acuerdo a lo informado por la compañía, los cortes se deben a trabajos programados para mejorar la calidad del servicio en la Región Metropolitana.

Publicado por CHV Noticias

ENELla empresa encargada de distribuir la electricidad en Santiago, anunció que este lunes 1 de diciembre habrá cortes del suministro en 10 sectores de siete comunas de la región Metropolitana. 

Las interrupciones se generan por trabajos programados que llevará a cabo la compañía para mejorar el servicio en la capital.

En total, serán siete las comunas que sufrirán cortes de luz: Las Condes, Providencia, Santiago, La Florida, Estación Central, Maipú y Quinta Normal.  

Revisa los cortes de luz en siete comunas de la Región Metropolitana 

A continuación te detallamos todos los cortes de ENEL programados para este lunes 1 de diciembre

Las Condes: desde las 11:30 hasta las 18:30 horas. 

Providencia: desde las 14:00 horas hasta las 17:00 horas.

Providencia: desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

Santiago: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Santiago: desde las 14:30 hasta las 17:30 horas.

Santiago: desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

La Florida: desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Estación Central: desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Maipú: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Quinta Normal: desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Publicidad

Destacamos

Noticias

EXCLUSIVO | "El cartel del oro naranja": Desarticulan mafia dedicada al robo y a la venta de salmón

Lo último

Lo más visto

Detienen a Jean Paul Pineda por violación de morada y VIF psicológica

Fueron los vecinos del sector quienes alertaron a las autoridades luego de que aseguraran haber escuchado una discusión.

30/11/2025

ANTES Y DESPUÉS | “En solo dos meses”: Pailita impactó con radical cambio físico

El cantante urbano dejó a sus seguidores impactados tras compartir un notable cambio físico en sus redes sociales. Mira los registros a continuación.

30/11/2025

El comentario de María José Quintanilla que habría revelado el sexo del bebé de Tita Ureta

Durante el bloque final de la Teletón 2025, una frase espontánea de María José Quintanilla encendió las sospechas sobre el posible sexo del bebé que espera Tita Ureta.

30/11/2025

Cadem: Así cambió el apoyo a quienes aspiran a la presidencia antes de la segunda vuelta

De acuerdo con los resultados, José Antonio Kast le saca 16 puntos porcentuales de ventaja a Jeannette Jara, en el escenario de que los votantes deban elegir por una de las dos cartas presidenciales.

30/11/2025