 Elecciones 2025: Lo que NO debes hacer al sufragar si no quieres ser detenido - Chilevisión
Minuto a minuto
Ángela Vivanco tras prisión preventiva de su pareja: Acusó “show” de la Fiscalía Presunto abusador sexual atacaba en micros de Iquique: Se entregó tras funa en redes sociales Este mensaje de Ricardo Montaner no es para los chilenos que votan este domingo Elecciones 2025: ¿Cuál es la multa por no votar este domingo? AHORA | Grave accidente deja al menos un muerto y tres lesionados en Lagunillas
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
15/11/2025 16:47

Elecciones 2025: Lo que NO debes hacer al sufragar si no quieres ser detenido

Este domingo millones de ciudadanos deberán acudir obligatoriamente a las urnas. A continuación te detallamos lo que no debes hacer al ir a votar en estas Elecciones 2025.

Publicado por CHV Noticias

Este domingo 16 de noviembre se llevarán a cabo las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025, instancia en la que más de 15 millones de ciudadanos habilitados para sufragar deberán asistir obligatoriamente a las urnas. 

A raíz de lo anterior es que resulta importante recordar qué prácticas están prohibidas dentro de los locales de votación y que, de realizarse, la persona arriesga ser detenida y multas que van de 1 a 3 UTM, es decir, entre $69.000 y $207.000 aproximadamente. 

Sacar fotografías al voto, realizar propaganda política en el centro electoral y falsificar documentos son solo algunos de los comportamientos más frecuentes que NO están permitidos

Elecciones 2025: La acción que debes evitar si no quieres ser detenido al sufragar

Tomar una foto al voto es una acción que cada vez se hace más común durante los días de elecciones. Sin embargo, es un comportamiento que está prohibido, y de hacerlo se arriesga a ser detenido junto a una multa económica.

La ley es clara al establecer que en cualquier elección popular, quien venda o decida su voto por dinero sufrirá la pena de "reclusión menor en su grado mínimo y multa de 1 a 3 unidades tributarias mensuales". 

En la misma línea, se agrega que "se presumirá que ha incurrido en esta conducta el elector que, en el acto de sufragar, sea sorprendido empleando cualquier procedimiento o medio encaminado a dejar constancia de la preferencia que pueda señalar o haya señalado en la cédula".

Es decir, quienes hayan tomado una foto del voto como muestra de su elección. 

Otras acciones que están prohibidas al votar 

De acuerdo a lo escrito en la legislación, también serán causa de castigo y multa las siguientes conductas:

  • El que vote más de una vez en una misma elección o plebiscito.
  • El que suplante la persona de un elector o pretenda llevar su nombre para sustituirlo.
  • El que confeccione actas de escrutinio de una Mesa que no hubiere funcionado.
  • El que falsifique, sustraiga, oculte o destruya algún Padrón de Mesa, acta de escrutinio o cédula electoral.
  • El que se apropie de una urna que contenga votos emitidos que aún no se hubieren escrutado.
  • El que suplante a la persona del delegado de la Junta Electoral o de uno de los miembros de una Mesa o Colegio.
  • El que tuviere cédulas electorales en circunstancias que no sean las previstas por la ley.
Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Revisaste si eres vocal de mesa? Multa por no presentarse puede superar los $500 mil

Lo último

Lo más visto

Elecciones 2025: Lo que NO debes hacer al sufragar si no quieres ser detenido

Este domingo millones de ciudadanos deberán acudir obligatoriamente a las urnas. A continuación te detallamos lo que no debes hacer al ir a votar en estas Elecciones 2025.

15/11/2025

¿Revisaste si eres vocal de mesa? Multa por no presentarse puede superar los $500 mil

Este domingo 16 de noviembre se desarrollarán las Elecciones 2025 y quienes hayan sido seleccionados como vocales de mesa en la nómina final deberán cumplir obligatoriamente. A continuación te detallamos qué ocurre en caso de no asistir.

15/11/2025

La insultó y descalificó: Paty Maldonado ataca a Inna Moll y exige su renuncia de Miss Universo

La panelista se mostró indignada con la actual Miss Chile luego de que se viralizara un polémico video de TikTok en el que simulaba consumir drogas.

15/11/2025

“Me obsesiono”: Nano Calderón reveló cómo compró su millonaria casa estando en quiebra

El influencer detalló en sus historias de Instagram cómo fue el proceso para adquirir la vivienda, cuyo valor supera con creces el millón de dólares.

15/11/2025