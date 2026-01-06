 Sin postular: El único requisito que debes cumplir para recibir el ex Bono Marzo - Chilevisión
06/01/2026 11:52

Sin postular: El único requisito que debes cumplir para recibir el ex Bono Marzo

El beneficio se entrega entre febrero y marzo de cada año a familias que cumplan una serie de requisitos. 

Publicado por CHV Noticias

Cada año, el Estado de Chile entrega una serie de aportes estatales a beneficiarios, siendo uno de los más destacados el ex Bono Marzo, hoy conocido como Aporte Familiar Permanente.

El beneficio se entrega entre febrero y marzo de cada año a familias que cumplan una serie de requisitos. 

Aporte Familiar Permanente: Qué requisito necesitas cumplir para recibir el ex Bono Marzo

Para recibir el Aporte Familiar Permanente, solo debes cumplir con uno de los tres requisitos señalados a continuación:

  • Si cobraste el Subsidio Familiar (SUF) al 31 de diciembre del año anterior. En este caso, recibirás un aporte por cada causante del beneficio.
  • Si al 31 de diciembre del año anterior tu familia era beneficiaria del Subsistema de Seguridades y Oportunidades (beneficiario/a del Ingreso Ético Familia) o Chile Solidario. En este caso, recibirás el aporte por familia.
  • Si al 31 de diciembre del año anterior recibías la Asignación Familiar o Maternal (AFAM). En ese caso, recibirás un aporte por cada carga familiar.

¿Te corresponde el ex Bono Marzo? Conoce acá el monto y forma de pago del Aporte Familiar Permanente

El pago del Aporte Familiar Permanente se realiza dividido en tres grupos, cada uno con una fecha distinta:

  • 15 de febrero: Se paga al Grupo 1, compuesto por personas que en esas fechas cobran aportes como el Subsidio Familiar o por el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar). El aporte llegará junto al pago habitual a cargo del Instituto de Previsión Social.
  • 1 de marzo: Se paga al Grupo 2, conformado por personas que entre el 1 y el 14 de febrero cobraron sus beneficios de Subsidio Familiar o por el Subsistema de Seguridades y Oportunidades. El aporte llegará junto al pago habitual a cargo del Instituto de Previsión Social.
  • 15 de marzo: Se paga al Grupo 3, es decir, a trabajadores y trabajadoras y pensionados y pensionadas de entidades distintas al IPS, que cobran Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares.

Para el año 2025, el monto del beneficio alcanzaba los $64.574 pesos, cifra que podría aumentar este año. 

¿Cómo saber si soy beneficiario/a?

Si te interesa conocer si te corresponde el Aporte Familiar Permanente o ex Bono Marzo, puedes hacerlo a través del sitio web oficial.

Para ingresar, puedes hacer clic acá o pinchando en la imagen de abajo:

