Cuarta convocatoria del Subsidio Eléctrico: Cuándo postular y cómo acceder a los $54 mil de descuento - Chilevisión

17/11/2025 13:29

Cuarta convocatoria del Subsidio Eléctrico: Cuándo postular y cómo acceder a los $54 mil de descuento

A partir de la próxima semana las familias más vulnerables del país podrán postular al beneficio y obtener un descuento en el monto de las cuentas de la luz que se verá reflejado a partir del próximo año.

Publicado por Fernanda Valdenegro

El Ministerio de Energía dispuso una nueva fecha para la cuarta convocatoria de postulación al Subsidio Eléctrico

Al igual que en las instancias anteriores, este beneficio tiene como objetvo realizar un descuento en las cuentas de luz, dirigido a los hogares pertenecientes al 40% de mayor vulnerabilidad, según sus datos en el Registro Social de Hogares (RSH).

Cuarta convocatoria al Subsidio Eléctrico: Fechas de postulación y resultados

La cuarta convocatoria para postular al Subsidio Eléctrico estará abierta entre el 25 de noviembre y el 5 de diciembre

Los resultados se conocerán en febrero de 2026 y en caso de ser seleccionado recibirás una notificación por correo electrónico. 

El valor del descuento puede variar según la cantidad de integrantes que formen parte del hogar: 

  • 1 integrante por hogar: $30.270
  • 2 a 3 integrantes por hogar: $39.348
  • 4 o más integrantes por hogar: $54.486

Requisitos y quiénes pueden postular al Subsidio Eléctrico

Para postular a la nueva convocatoria del Subsidio Eléctrico se deben tener en cuenta los siguientes requisitos:

  • Ser mayor de 18 años.
  • Ser clienta o cliente (arrendatario o propietario) de una de las empresas o cooperativas concesionarias de distribución de electricidad y encontrarte al día en el pago de las cuentas de electricidad al momento de la postulación.
  • Pertenecer al tramo del 40% de mayor vulnerabilidad, según el Registro Social de Hogares (RSH).

*Si una persona que integra tu hogar se encuentra en el Registro de Pacientes Electrodependientes y pertenece al RSH, podrás solicitar el beneficio independiente de su tramo de calificación socioeconómica.

¿Cómo postular al beneficio?

Para postular a la cuarta convocatoria del Subsidio Eléctrico hay que seguir los siguientes pasos:

  • Ingresa al sitio web de la Ventanilla Única Social con tu ClaveÚnica. 
  • Accede a la Sucursal Virtual o llama al Call Center 101 de ChileAtiende. En ambos casos, debes indicar tu RUT y número de cliente para que un ejecutivo o ejecutiva valide tu identidad y verifique si cumples con los requisitos.
  • También puedes dirigirte a una de las sucursales de ChileAtiendey realizar el trámite de forma presencial. 
