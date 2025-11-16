 Colapso en Comisaría Virtual: Esto es lo que debes hacer para excusarte de votar - Chilevisión
16/11/2025 08:59

Colapso en Comisaría Virtual: Esto es lo que debes hacer para excusarte de votar

"Existen más de 38.000 requerimientos realizados en Comisaría Virtual a lo largo de todo el territorio nacional", informó esta mañana Carabineros. El servicio estaría volviendo de forma paulatina a la normalidad.

Publicado por CHV Noticias

Más de 38.000 requerimientos se han realizado en la plataforma Comisaría Virtual en lo que va de domingo, en el marco de las elecciones presidenciales y parlamentarias 2025.

A causa de la alta demanda de solicitudes de distintos tipos de docuentos, los usuarios a lo largo de todo el territorio manifestaron problemas al acceder al sitio web de la policía uniformada.

Desde la propia institución confirmaron "intermitencias" en el servicio y, aunque muchos optaron por concurrir de manera presencial a las comisarías, señalaron que el servicio estaría volviendo poco a poco a la normalidad.

¿Qué hacer si no funciona Comisaría Virtual?

Sobre la caída de la plataforma, el teniente coronel de Carabineros, Jorge Cárcamo, señaló que se produjo a causa de “la alta demanda. Cuando ésta aumenta, las máquinas empiezan a reconocer y empiezan a aumentar sus capacidades”.

Por esta razón, en vista de los problemas asociados al sitio web, la única alternativa restante es acudir directamente a una comisaría de Carabineros para excusarse en caso de no votar.

Si no puedes votar por estar a más de 200 kilómetros de tu local de votación, deberás demostrar ante el juez tal situación.

Lo anterior se realiza a través de un comprobante que se obtiene al dejar constancia de tu ubicación en Carabineros el mismo día de las elecciones.

Motivos para excusarte de votar

Desde la institución han sido enfáticos al señalar que el único motivo por el que una persona deberá acercarse a una comisaría es para justificar que se encuentra en una localidad ubicada a más de doscientos kilómetros del local de votación.

Las excusas por enfermedad, ausencia del país, discapacidad o impedimento grave, en tanto, deberán ser presentadas directamente ante el Juzgado de Policía Local de la comuna correspondiente una vez seas citado por no votar.

