Elecciones 2025: Usuarios reportan caída de Comisaría Virtual para excusarse de votar - Chilevisión

Diversos usuarios han denunciado en redes sociales la caída de la Comisaría Virtual. Son varios chilenos quienes han dicho que no han podido realizar el trámite que los ayuda a justificar que no podrán votar en estas Elecciones 2025. Aunque durante la mañana Carabineros anunció que el sitio web estaba funcionando con normalidad, la página sigue presentando intermitencias en su funcionamiento, provocando largas filas fuera de la institución para las personas que buscan excusarse de forma presencial.