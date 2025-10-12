CNTV informa orden de aparición en la franja electoral: Conoce cuándo comenzará - Chilevisión

La franja comenzará este viernes 17 de octubre y se extenderá hasta el 13 de noviembre, en dos bloques diarios de 20 minutos.

El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) realizó el sorteo público que definió el orden de aparición de la franja electoral presidencial y parlamentaria para las elecciones de 2025.

Para el domingo 16 de noviembre de 2025 están fijadas las elecciones, donde junto al o el futuro presidente de la República se elegirá a representantes de la Cámara de Diputados, sumado a comicios de senadores pero solo en algunas zonas.

En la carrera por La Moneda competirán ocho candidatos oficialmente inscritos. Si ninguno de ellos alcanza más del 50 % de los votos, la elección avanzará a una segunda vuelta que se efectuará el 14 de diciembre.

¿Cuándo inicia la franja televisiva?

La franja comenzará este viernes 17 de octubre y se extenderá hasta el 13 de noviembre, en dos bloques diarios de 20 minutos.

Orden de aparición de los aspirantes a La Moneda en la franja

Para el primer día de transmisión, el orden de aparición presidencial será el siguiente:

Jeannette Jara Harold Mayne-Nicholls Marco Enríquez-Ominami Franco Parisi Eduardo Artés Johannes Kaiser Evelyn Matthei José Antonio Kast

El orden rotará diariamente, por lo que cada candidatura ocupará distintas posiciones durante el periodo de difusión. La franja se transmitirá en todos los canales de televisión abierta.